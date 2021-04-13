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بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم تزيين البيوت بالفوانيس ابتهاجا بقدوم رمضان

منذ 24 دقيقة
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بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم تزيين البيوت بالفوانيس ابتهاجا بقدوم رمضان

الرياض (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم تزيين البيوت بالزينة وتعليق الفوانيس والأنوار ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ الخثلان في لقائه ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن تعليق الفوانيس وتزيين البيوت ابتهاجاً برمضان، لا بأس بها إذا كان من غير الاعتقاد أنه سنة، وإنما مجرد عادات وفرح بقدوم الشهر الكريم.

وأضاف الخثلان أن هذا الأمر يدخل في العادات والأمور العادية التي الأصل فيها الحل والإباحة، ما لم يكن ذلك مرتبطاً بمعتقد وإنما على سبيل البهجة والفرح بقدوم شهر رمضان.

شهر رمضان المبارك
سعد الخثلان
الفوانيس

التعليقات

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
مجموعه ضعيفه جدا وبا التوفيق ل اجمك الاوزبكي
Zoolعالمي
جلاد الطواقي والله انواع البكي لله درك يا حمدالله قريبا سوف يعود
ابو خالد
جزاك الله خيرا أنا جربت الرياضه قبل الإفطار ومتعبه جدا
7UP
يامال الهم والغم والنكد والكدر ان شاء الله ،،، ثروة ابوها اكثر من 20 مليون دولار وثروة زوجها اكثر من 30 مليون دولار ومغنية و جمال وجنسية امارتية وعز وجاه ولاعبه بالدنيا لعب وتقزل هم ياجعلك الهم
7UP
احلام 1993

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