عودة السومة تتوقف على ريجيكامب

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الطبي في النادي الأهلي بقيادة خالد محمود، منح اللاعب السوري عمر السومة الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة المقبلة مع الفريق، وذلك عقب تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده سوريا.
ويلعب الأهلي مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات بالبطولة الآسيوية ضد استقلال طهران الإيراني، بعد غد الخميس على ملعب رديف الجوهرة المشعة.
وأوضحت التقارير، أن مشاركة السومة في مباراة الأهلي والاستقلال ستكون من صلاحيات المدير الفني الروماني ريجيكامب، خاصة بعد خضوع اللاعب لجلسات علاجية مكثفة من أجل سرعة تجهيزه.