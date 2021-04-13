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عودة السومة تتوقف على ريجيكامب

منذ ساعة
1940
عودة السومة تتوقف على ريجيكامب

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الطبي في النادي الأهلي بقيادة خالد محمود، منح اللاعب السوري عمر السومة الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة المقبلة مع الفريق، وذلك عقب تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده سوريا.

ويلعب الأهلي مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات بالبطولة الآسيوية ضد استقلال طهران الإيراني، بعد غد الخميس على ملعب رديف الجوهرة المشعة.

وأوضحت التقارير، أن مشاركة السومة في مباراة الأهلي والاستقلال ستكون من صلاحيات المدير الفني الروماني ريجيكامب، خاصة بعد خضوع اللاعب لجلسات علاجية مكثفة من أجل سرعة تجهيزه.

 

 

الأهلي
دوري أبطال آسيا
عمر السومة
ريجيكامب
استقلال طهران

التعليقات

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
مجموعه ضعيفه جدا وبا التوفيق ل اجمك الاوزبكي
Zoolعالمي
جلاد الطواقي والله انواع البكي لله درك يا حمدالله قريبا سوف يعود
ابو خالد
جزاك الله خيرا أنا جربت الرياضه قبل الإفطار ومتعبه جدا
7UP
يامال الهم والغم والنكد والكدر ان شاء الله ،،، ثروة ابوها اكثر من 20 مليون دولار وثروة زوجها اكثر من 30 مليون دولار ومغنية و جمال وجنسية امارتية وعز وجاه ولاعبه بالدنيا لعب وتقزل هم ياجعلك الهم
7UP
احلام 1993

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