الأعداد السابقة للصحيفة

الشيخ "الخثلان" يوضح أفضل الأعمال خلال شهر رمضان

منذ ساعة
2116
2
الشيخ "الخثلان" يوضح أفضل الأعمال خلال شهر رمضان

الرياض (صدى):
كشف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، أفضل الأعمال الواجب فعلها خلال شهر رمضان، وأولها الصيام والصلاة.

وأكد "الخثلان" على المحافظة على الفرائض كالصلاة والصيام وإخراج الزكاة، مبينا أن المحافظة عليها أهم من أداء النوافل، وذلك تنفيذًا لما ذكره الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: "وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه".

وشدد على ضرورة أن يحرص المسلم خلال الشهر المبارك على أداء صلاة التراويح، وتلاوة القرآن وختمه على الأقل لمرة واحدة فقط، بجانب الإنفاق في سبيل الله، والمواظبة على الأعمال الصالحة.

شهر رمضان
سعد الخثلان
أفضل الأعمال

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126983
منذ ساعة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4718
منذ 53 دقيقة
ينفعنا الله بعلمك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
مجموعه ضعيفه جدا وبا التوفيق ل اجمك الاوزبكي
Zoolعالمي
جلاد الطواقي والله انواع البكي لله درك يا حمدالله قريبا سوف يعود
ابو خالد
جزاك الله خيرا أنا جربت الرياضه قبل الإفطار ومتعبه جدا
7UP
يامال الهم والغم والنكد والكدر ان شاء الله ،،، ثروة ابوها اكثر من 20 مليون دولار وثروة زوجها اكثر من 30 مليون دولار ومغنية و جمال وجنسية امارتية وعز وجاه ولاعبه بالدنيا لعب وتقزل هم ياجعلك الهم
7UP
احلام 1993

أخر الأخبار

بالفيديو.. حورية فرغلي تكشف عن موعد عودتها من أمريكا بكلمات مؤثرة
بالفيديو.. حورية فرغلي تكشف عن موعد عودتها من أمريكا بكلمات مؤثرة
منذ 8 دقائق 177
الضمان الصحي يوفر وظيفة شاغرة بمدينة الرياض
الضمان الصحي يوفر وظيفة شاغرة بمدينة الرياض
منذ 13 دقيقة 1234
دراسة تكشف نتائج سارة حول سلالة كورونا الجديدة
دراسة تكشف نتائج سارة حول سلالة كورونا الجديدة
منذ 19 دقيقة 1449
بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم تزيين البيوت بالفوانيس ابتهاجا بقدوم رمضان
بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم تزيين البيوت بالفوانيس ابتهاجا بقدوم رمضان
منذ 23 دقيقة 1826
إصابة راموس بفيروس كورونا
إصابة راموس بفيروس كورونا
منذ 28 دقيقة 1400
مصر تتحفظ على سفينة حادثة قناة السويس بسبب المماطلة في "التعويضات"
مصر تتحفظ على سفينة حادثة قناة السويس بسبب المماطلة في "التعويضات"
منذ 34 دقيقة 1671
أبرز رموز للمبات التحذير ودلالتها
أبرز رموز للمبات التحذير ودلالتها
منذ 38 دقيقة 1415
"الغذاء والدواء": إغلاق مستودع وضبط 20 طنا من المواد الغذائية المخالفة بجدة
"الغذاء والدواء": إغلاق مستودع وضبط 20 طنا من المواد الغذائية المخالفة بجدة
منذ 43 دقيقة 1443
فلورنتينو بيريز رئيسا لريال مدريد حتى 2025
فلورنتينو بيريز رئيسا لريال مدريد حتى 2025
منذ 48 دقيقة 1587
رسالة مؤثرة من "شريهان" قبل ظهورها في إعلان على شاشة رمضان
رسالة مؤثرة من "شريهان" قبل ظهورها في إعلان على شاشة رمضان
منذ 54 دقيقة 801