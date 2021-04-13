الأعداد السابقة للصحيفة

"الزكاة والدخل" تحدد أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان

منذ ساعة
1762
"الزكاة والدخل" تحدد أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان

الرياض (صدى):
حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان المبارك، التي يبلغ عددها 18 فرعاً في مدن ومناطق المملكة، من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وأوضحت الهيئة بأنه يمكن للمكلف إنجاز خدماته ذاتياً، من خلال 15 صالة شاملة في عدة فروع، تتضمن تقنيات حديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلَّفين، وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.

ودعت هيئة الزكاة والدخل الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الزكاة والدخل، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (هنا)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنا).

الهيئة العامة للزكاة
شهر رمضان المبارك
أوقات العمل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
مجموعه ضعيفه جدا وبا التوفيق ل اجمك الاوزبكي
Zoolعالمي
جلاد الطواقي والله انواع البكي لله درك يا حمدالله قريبا سوف يعود
ابو خالد
جزاك الله خيرا أنا جربت الرياضه قبل الإفطار ومتعبه جدا
7UP
يامال الهم والغم والنكد والكدر ان شاء الله ،،، ثروة ابوها اكثر من 20 مليون دولار وثروة زوجها اكثر من 30 مليون دولار ومغنية و جمال وجنسية امارتية وعز وجاه ولاعبه بالدنيا لعب وتقزل هم ياجعلك الهم
7UP
احلام 1993

أخر الأخبار

بالفيديو.. حورية فرغلي تكشف عن موعد عودتها من أمريكا بكلمات مؤثرة
بالفيديو.. حورية فرغلي تكشف عن موعد عودتها من أمريكا بكلمات مؤثرة
منذ 8 دقائق 177
الضمان الصحي يوفر وظيفة شاغرة بمدينة الرياض
الضمان الصحي يوفر وظيفة شاغرة بمدينة الرياض
منذ 13 دقيقة 1234
دراسة تكشف نتائج سارة حول سلالة كورونا الجديدة
دراسة تكشف نتائج سارة حول سلالة كورونا الجديدة
منذ 18 دقيقة 1449
بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم تزيين البيوت بالفوانيس ابتهاجا بقدوم رمضان
بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم تزيين البيوت بالفوانيس ابتهاجا بقدوم رمضان
منذ 23 دقيقة 1825
إصابة راموس بفيروس كورونا
إصابة راموس بفيروس كورونا
منذ 28 دقيقة 1395
مصر تتحفظ على سفينة حادثة قناة السويس بسبب المماطلة في "التعويضات"
مصر تتحفظ على سفينة حادثة قناة السويس بسبب المماطلة في "التعويضات"
منذ 33 دقيقة 1671
أبرز رموز للمبات التحذير ودلالتها
أبرز رموز للمبات التحذير ودلالتها
منذ 38 دقيقة 1415
"الغذاء والدواء": إغلاق مستودع وضبط 20 طنا من المواد الغذائية المخالفة بجدة
"الغذاء والدواء": إغلاق مستودع وضبط 20 طنا من المواد الغذائية المخالفة بجدة
منذ 43 دقيقة 1443
فلورنتينو بيريز رئيسا لريال مدريد حتى 2025
فلورنتينو بيريز رئيسا لريال مدريد حتى 2025
منذ 48 دقيقة 1584
رسالة مؤثرة من "شريهان" قبل ظهورها في إعلان على شاشة رمضان
رسالة مؤثرة من "شريهان" قبل ظهورها في إعلان على شاشة رمضان
منذ 54 دقيقة 801