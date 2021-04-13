مواعيد تداول الأسهم أثناء شهر رمضان

الرياض (صدى):
حدد الحساب الرسمي لشركة تداول السعودية مواعيد التداول أثناء شهر رمضان
وأوضح تداول السعودية أن مزاد الافتتاح في سوق الأسهم يبدأ في التاسعة صباحا إلى العاشرة، ومزاد الإغلاق من الساعة الثالثة إلى الثالثة وعشرة.
وأضاف أن موعد سوق صناديق المؤشرات المتداولة يبدأ من الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحا، والسوق مفتوح من العاشرة صباحا إلى الثالثة مساء.
ويبدأ سوق الصكوك والسندات من الساعة التاسعة صباحا إلى العاشرة، والسوق المفتوح يبدأ من العاشرة صباحا إلى الثالثة مساءا، وجلسة مابعد التداول تبدأ الثالثة مساء، إلى الساعة الرابعة مساء.