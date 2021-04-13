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مواعيد تداول الأسهم أثناء شهر رمضان

منذ ساعة
2033
مواعيد تداول الأسهم أثناء شهر رمضان

الرياض (صدى):
حدد الحساب الرسمي لشركة تداول السعودية مواعيد التداول أثناء شهر رمضان

وأوضح تداول السعودية أن مزاد الافتتاح في سوق الأسهم يبدأ في التاسعة صباحا إلى العاشرة، ومزاد الإغلاق من الساعة الثالثة إلى الثالثة وعشرة.

وأضاف أن موعد سوق صناديق المؤشرات المتداولة يبدأ من الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحا، والسوق مفتوح من العاشرة صباحا إلى الثالثة مساء.

ويبدأ سوق الصكوك والسندات من الساعة التاسعة صباحا إلى العاشرة، والسوق المفتوح يبدأ من العاشرة صباحا إلى الثالثة مساءا، وجلسة مابعد التداول تبدأ الثالثة مساء، إلى الساعة الرابعة مساء.

شهر رمضان
الأسهم
تداول الأسهم

التعليقات

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
مجموعه ضعيفه جدا وبا التوفيق ل اجمك الاوزبكي
Zoolعالمي
جلاد الطواقي والله انواع البكي لله درك يا حمدالله قريبا سوف يعود
ابو خالد
جزاك الله خيرا أنا جربت الرياضه قبل الإفطار ومتعبه جدا
7UP
يامال الهم والغم والنكد والكدر ان شاء الله ،،، ثروة ابوها اكثر من 20 مليون دولار وثروة زوجها اكثر من 30 مليون دولار ومغنية و جمال وجنسية امارتية وعز وجاه ولاعبه بالدنيا لعب وتقزل هم ياجعلك الهم
7UP
احلام 1993

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