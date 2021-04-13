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"نزاهة" توقف موظفين في الداخلية والدفاع والصحة والحرس لتورطهم في قضايا فساد

منذ 38 دقيقة
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"نزاهة" توقف موظفين في الداخلية والدفاع والصحة والحرس لتورطهم في قضايا فساد

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت خلال شهر شعبان الماضي ضمن اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (٩٧١) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (٧٠٠) متهم في قضايا إدارية وجنائية.

وأوضحت أنها أوقفت على إثر هذه القضايا (١٧٦) مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، المالية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للهلال الأحمر وشركة المياه الوطنية.

وأضافت أن الموقفين تورطوا في تهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

الداخلية
قضايا فساد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين .. .. كل عام والشعب السعودي وحكامه بخير وصحة وسلام ..
رااايق
خلاص روح قدم شكوى للفيفا على الأتحاد السعودي ولجنة الأنضباط ****
هواوي
راحة سمبوسة ارانب
كوكو
خريط مريط
صوت الاهلاوي
لو هدموه لما كان فيه مجال لبعض الذي خبرى خبرك لكن!!!!!!!!

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