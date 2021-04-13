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كيف تختم القرآن الكريم في شهر رمضان

منذ 43 دقيقة
1760
كيف تختم القرآن الكريم في شهر رمضان

علي القحطاني (صدى):
يعتبر شهر رمضان هو شهر العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى و يحرص المسلمين على ختم القرآن الكريم خلال الشهر أكثر من مرة.

ويبحث الملايين من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها على أبسط وأسهل الطرق التي تساعد في ختم القرآن الكريم في رمضان أكثر من مرة، حيث تعتبر الأفضل هي طريقة «525»، والتى تساعد على ختم القرآن مرتين خلال شهر رمضان.

ويمكن ختم القرآن الكريم مرة واحدة فقط خلال شهر رمضان عن طريق قراءة 4 صفحات فقط من المصحف بعد كل صلاة، كما يمكن ختم القرآن مرتين بقراءة 4 صفحات قبل كل صلاة و4 صفحات بعد الصلاة.

وكما يمكن ختم القرآن 3 مرات خلال شهر رمضان الكريم فعليك بقراءة 6 صفحات قبل الصلاة و6 صفحات بعد الصلاة.

ويكمن سر هذه الطريقة في عدد صفحات المصحف والتى تبلغ 604 صفحات بقسمة عدد الصفحات على عدد أيام شهر رمضان وهى 30 يوما ثم تقوم بقسمة الناتج على 5 وهو عدد الصلوات اليومية، فتحصل على عدد الصفحات.

القرآن الكريم
شهر رمضان
ختم القرآن الكريم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين .. .. كل عام والشعب السعودي وحكامه بخير وصحة وسلام ..
رااايق
خلاص روح قدم شكوى للفيفا على الأتحاد السعودي ولجنة الأنضباط ****
هواوي
راحة سمبوسة ارانب
كوكو
خريط مريط
صوت الاهلاوي
لو هدموه لما كان فيه مجال لبعض الذي خبرى خبرك لكن!!!!!!!!

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