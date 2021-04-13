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بدء تطبيق ضوابط أداء اختبارات المرحلة الابتدائية

منذ 53 دقيقة
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بدء تطبيق ضوابط أداء اختبارات المرحلة الابتدائية

الرياض (صدى):
كشفت إدارات التعليم في المدن والمحافظات، عن وجود 8 ضوابط يتم تطبيقها في الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء.

وتتمثل تلك الضوابط، في دخول المعلم للحصة وتهيئة الطلاب للاختبار في أول خمس دقائق وحصر الغياب، على أن يكون الاختبار في منصة مدرستي عبر أيقونة الاختبارات أو في الحصة من خلال التيمز، وزمن الاختبار 30 دقيقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن يكون الاختبار في الحصة الثانية وتخصص الحصة الأولى للمراجعة مع المادة والإجابة عن الاستفسارات والحصة الثالثة للفاقد التعليمي، وإذ لم يستطع الطالب الدخول للاختبار لأي سبب عليه الحضور للمدرسة في نفس يوم ووقت الاختبار حسب الجدول المعد من قبل كل مدرسة لأداء الاختبار حضورياً.

وأكدت الضوابط على أن ذلك مع الالتزام بالاحترازات والبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا، بينما إذا انقطع الإنترنت عن الطالب أثناء تأديته الاختبار وكان متبقياً له وقت سيعاد فتح الاختبار مرة ثانية، أما في حال انتهى وقت الاختبار يعتبر الطالب غائباً ويعاد له الاختبار في الدور الثاني في 20/9/1442 هـ.

ويعد من الضروري التأكد من دخول الطالب بحسابه الشخصي في منصة مدرستي والفورمز، وفيما يخص الطلاب الذين لديهم فاقد تعليمي أو خطط علاجية سيتم التواصل معهم من خلال شؤون الطلاب وتحديد الفاقد لهم.

 

المرحلة الابتدائية
الاختبارات
الإجراءات الاحترازية

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أحدث التعليقات

رااايق
خلاص روح قدم شكوى للفيفا على الأتحاد السعودي ولجنة الأنضباط ****
هواوي
راحة سمبوسة ارانب
كوكو
خريط مريط
صوت الاهلاوي
لو هدموه لما كان فيه مجال لبعض الذي خبرى خبرك لكن!!!!!!!!
مطر الاسود
الغباء فطرة عند بعض الناس , مجرد دخولك على الانترنت كفيل باعطاء معلومات عن هويتك ومكانك للجهات المعنية فكيف الحال اذا عرضت على الوسائط مخدرات واشياء غير قانونية

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