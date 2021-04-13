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هيئة كبار العلماء توصي بالاشتغال بطاعة الله في شهر رمضان والالتزام بالإجراءات الاحترازية

منذ ساعتين
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هيئة كبار العلماء توصي بالاشتغال بطاعة الله في شهر رمضان والالتزام بالإجراءات الاحترازية

الرياض (صدى):
أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عموم المسلمين بالاشتغال بطاعة الله في شهر رمضان المبارك, فهو شهرٌ عظيم فيه البركات والخيرات والنفحات, فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل عمل ابن آدم له, الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به, إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي, للصائم فرحتان: فرحة عند فطره, وفرحة عند لقاء ربه, ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ".

وقالت أمانة هيئة كبار العلماء: إنه مع استبشار المسلمين بحلول هذا الشهر المبارك فإنه ينبغي أن يكون المسلمون مثالاً يقتدى في القيام بعباداتهم وأنشطتهم مع التقيد التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي توجه بها الجهات المختصة نظرًا لما يشهده العالم من جائحة كورونا, فإن الشريعة الإسلامية جاءت بالعبادات المتنوعة دون أن يلحق بمؤديها الضرر أو يتسبب بذلك لغيره .

وأضافت : وليكن المسلم في ذلك مثالاً للمواطن والمقيم الصالح القدوة, الذي تهمه مصلحة البلاد والعباد, وليعلم أنه بذلك مهتد بتعاليم هذا الدين الحنيف الذي جاء بتحقيق المصالح ودرء المفاسد .

وسألت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله تعالى أن يَمُنّ على الجميع بالصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يحفظ قيادتنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين وأن يرفع هذا الوباء عاجلاً غير آجل عن العالم أجمع .

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
شهر رمضان المبارك

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أحدث التعليقات

رااايق
خلاص روح قدم شكوى للفيفا على الأتحاد السعودي ولجنة الأنضباط ****
هواوي
راحة سمبوسة ارانب
كوكو
خريط مريط
صوت الاهلاوي
لو هدموه لما كان فيه مجال لبعض الذي خبرى خبرك لكن!!!!!!!!
مطر الاسود
الغباء فطرة عند بعض الناس , مجرد دخولك على الانترنت كفيل باعطاء معلومات عن هويتك ومكانك للجهات المعنية فكيف الحال اذا عرضت على الوسائط مخدرات واشياء غير قانونية

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