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الاتحاد ينهي أزمة صفقة أنيس البدري

منذ ساعة
1984
الاتحاد ينهي أزمة صفقة أنيس البدري

طلال الغامدي (صدى):
سددت إدارة نادي الاتحاد قبل أسابيع مبلغ 750 ألف ريال، قيمة انتقال اللاعب التونسي أنيس البدري الموسم الماضي، وبذلك أغلقت شكوى نادي الترجي التونسي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت مصادر أن غرفة فض المنازعات في "فيفا" أصدرت حكما يلزم الاتحاد بسداد مبلغ الدفعة الثانية من صفقة بيع البدري، إضافة إلى غرامة التأخير، وذلك بعد أن قدم النادي التونسي شكواه نتيجة عدم سداد الاتحاد للمبلغ الذي كان مستحقا في يوليو 2020، وفقا لـ"الرياضية".

يذكر أن إدارة نادي الاتحاد تعمل على إنهاء عدد من القضايا المحلية والخارجية في أقرب وقت ممكن، كما تسعى إلى إغلاق قضية نادي روزاريو الأرجنتيني نظير انتقال ليناردو خيل.

الاتحاد
فيفا
أنيس البدري

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أحدث التعليقات

رااايق
خلاص روح قدم شكوى للفيفا على الأتحاد السعودي ولجنة الأنضباط ****
هواوي
راحة سمبوسة ارانب
كوكو
خريط مريط
صوت الاهلاوي
لو هدموه لما كان فيه مجال لبعض الذي خبرى خبرك لكن!!!!!!!!
مطر الاسود
الغباء فطرة عند بعض الناس , مجرد دخولك على الانترنت كفيل باعطاء معلومات عن هويتك ومكانك للجهات المعنية فكيف الحال اذا عرضت على الوسائط مخدرات واشياء غير قانونية

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