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اكتمال التحقق من مطابقة العدادات الكهربائية الذكية

منذ ساعة
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اكتمال التحقق من مطابقة العدادات الكهربائية الذكية

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة بالبرنامج الوطني للمعايرة القانونية "تقييس" الخطوات المترولوجية التي تم خلالها التحقق من مطابقة قراءة العدادات الكهربائية الذكية وعملها, وأن جميع العدادات تمت مطابقتها واعتماد طرازاتها.

وأشارت المواصفات السعودية إلى أن خطوات التحقق بدأت بحصول العداد على اعتماد الطراز الوطني وفق المواصفات القياسية السعودية, للتأكد من قابلية العداد للعمل في الظروف البيئية المحلية وتحقيقه جميع الاشتراطات والمتطلبات التي تؤكد موثوقية عمله وأدائه.

وأكدت الهيئة أن الخطوة الثانية في التأكد من دقة العدادات الكهربائية, هي التحقق الأولي والتي تمت بإشراف المختصين من "تقييس" والجهات المعتمدة بإجراء التأكد من مطابقة الطرازات وإجراء الاختبارات التي تؤكد القراءة الصحيحة للعدادات وعملها.

ونوهت المواصفات السعودية أن الخطوة الأخيرة في هذه العملية تتمثل في التحقق الدوري والتي تتم كل خمس سنوات على العدادات الكهربائية.

يذكر أن أحد أهم أهداف مبادرة المعايرة القانونية هو التأكد من دقة قراءات أجهزة القياس القانونية المستخدمة في عمليات التبادل التجاري, إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي وتحقيق مبادئ التجارة العادلة التي تضمن حقوق المستهلك والتاجر.

الهيئة السعودية للمواصفات
العدادات الكهربائية الذكية

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
خلاص روح قدم شكوى للفيفا على الأتحاد السعودي ولجنة الأنضباط ****
هواوي
راحة سمبوسة ارانب
كوكو
خريط مريط
صوت الاهلاوي
لو هدموه لما كان فيه مجال لبعض الذي خبرى خبرك لكن!!!!!!!!
مطر الاسود
الغباء فطرة عند بعض الناس , مجرد دخولك على الانترنت كفيل باعطاء معلومات عن هويتك ومكانك للجهات المعنية فكيف الحال اذا عرضت على الوسائط مخدرات واشياء غير قانونية

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