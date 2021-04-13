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بالفيديو.. تأثر وخشوع شديدين أثناء إمامة "السديس" لصلاة الوتر الأولى برمضان

منذ ساعة
1905
بالفيديو.. تأثر وخشوع شديدين أثناء إمامة "السديس" لصلاة الوتر الأولى برمضان

مكة المكرمة (صدى):
شهدت صلاة الوتر الأولى من رمضان بالمسجد الحرام أمس الإثنين والتي أمًها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس تأثر وخشوع شديدين بعد صوت " السديس " الخاشع والصادق بالدعاء .

وقاوم الشيخ السديس دموع الخشية وجلال الموقف أمام الله تعالى مع دخول ليالي رمضان العظيمة ، حيث أم َ الشيخ السديس المصلين في صلاة العشاء وفي التسليمتين الأخيرتين من صلاة التراويح، وصلاة الشفع والوتر .

وكانت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين قد نظمت اللصلاة والعمرة في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وفقاً للإجراءات الاحترازية ولمن ثبت أنهم محصنون في تطبيق توكلنا.

المسجد الحرام
الشيخ السديس
صلاة التراويح

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهالي المدرديدي
بطل من الهبل الي قاعد تسوونة انت والهطف الي معك؟!! لا محتوى ولا متعة ولا نهاية
fares
اللهم يارب البيت العتيق في هذا اليوم الفضيل من الشهر الكريم نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين ....... امين يارب العالمين
عبدالله
طيب مو الحوثي يقول انه يحارب بارادة و دعم الشعب اليمني، طيب ليش يفرض الجبايه بالقوة. لو الناس تؤيده فعلا لدفعوا بدون طلب أصلا ولكن ان يدفعوا بالقوة معناها تن الحوثي ايس له شعبيه غير اتباعه الخونة.
عبدالله
دور لك وظيفه ثانيه غير التمثيل. التمثيل بحتاج موهبه يا ابني.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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