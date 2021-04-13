ظريف: سنرد بشكل حازم على العمل التخريبي الذي استهدف مفاعل نطنز ‎

وكالات (صدى):
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إسرائيل قامت بمقامرة سيئة للغاية بمهاجمة مفاعل نطنز النووي، مضيفا أنهم سيردون بشكل حازم على العمل التخريبي الذي استهدف المفاعل.
وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي أن "عمليات تخريب" وفرض "عقوبات" لن تدعم موقف الولايات المتحدة في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.
وتابع "ليعلم الأمريكيون أن لا العقوبات ولا أعمال التخريب ستزودهم بأدوات للتفاوض وأن هذه الأعمال من شأنها أن تجعل الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة لهم".
وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن مباحثات فيينا تبحث عودة الولايات المتحدة لالتزاماتها في الاتفاق النووي ورفع العقوبات.