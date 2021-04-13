5 آلاف ريال على كل مسجد لإقامة صلاة التراويح بأمر الحوثي

فهمي محمد (صدى):
في خرق سافر لمبادئ الإسلام ، أكدت مصادر يمنية في صنعاء أن رئيس ما يسمى بهيئة الأوقاف التابعة للحوثيين فرضت جباية على كل مسجد يريد إقامة صلاة التراويح في رمضان بمبلغ 5 آلاف ريال سعودي .
وأكدت أن الحوثيين اشترطوا عمل تقسيمات للأحياء والمساجد التي تريد إقامة صلاة التراويح وأن يتم اختيار شخصين كمسؤولين عن أعداد المصلين في كل مسجد ، وفقاً لـ " الوطن " .
كما اشترط الحوثيون تحديد شخصين مسؤوليتهما جمع المبالغ وإيداعها بحساب الهيئة ، تحت زعم الزكاه للمجاهدين .
وهدد الحوثيون بإتخاذ عقوبات عالية منها دفع غرامة كبيرة لمن يرفض هذة الشروط وكذلك غلق المساجد المخالفين ومعاقبة المتسببين ودفع المبالغ بالقوة الجبرية .