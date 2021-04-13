الأعداد السابقة للصحيفة

5 آلاف ريال على كل مسجد لإقامة صلاة التراويح بأمر الحوثي

منذ ساعة
2285
1
5 آلاف ريال على كل مسجد لإقامة صلاة التراويح بأمر الحوثي

فهمي محمد (صدى):
في خرق سافر لمبادئ الإسلام ، أكدت مصادر يمنية في صنعاء أن رئيس ما يسمى بهيئة الأوقاف التابعة للحوثيين فرضت جباية على كل مسجد يريد إقامة صلاة التراويح في رمضان بمبلغ 5 آلاف ريال سعودي .

وأكدت أن الحوثيين اشترطوا عمل تقسيمات للأحياء والمساجد التي تريد إقامة صلاة التراويح وأن يتم اختيار شخصين كمسؤولين عن أعداد المصلين في كل مسجد ، وفقاً لـ " الوطن " .

كما اشترط الحوثيون تحديد شخصين مسؤوليتهما جمع المبالغ وإيداعها بحساب الهيئة ، تحت زعم الزكاه للمجاهدين .

وهدد الحوثيون بإتخاذ عقوبات عالية منها دفع غرامة كبيرة لمن يرفض هذة الشروط وكذلك غلق المساجد المخالفين ومعاقبة المتسببين ودفع المبالغ بالقوة الجبرية .

 

الحوثيين
صلاة التراويح
غلق المساجد

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 9
منذ ساعة
طيب مو الحوثي يقول انه يحارب بارادة و دعم الشعب اليمني، طيب ليش يفرض الجبايه بالقوة.
لو الناس تؤيده فعلا لدفعوا بدون طلب أصلا ولكن ان يدفعوا بالقوة معناها تن الحوثي ايس له شعبيه غير اتباعه الخونة.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو بدر الهالي المدرديدي
بطل من الهبل الي قاعد تسوونة انت والهطف الي معك؟!! لا محتوى ولا متعة ولا نهاية
fares
اللهم يارب البيت العتيق في هذا اليوم الفضيل من الشهر الكريم نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين ....... امين يارب العالمين
عبدالله
طيب مو الحوثي يقول انه يحارب بارادة و دعم الشعب اليمني، طيب ليش يفرض الجبايه بالقوة. لو الناس تؤيده فعلا لدفعوا بدون طلب أصلا ولكن ان يدفعوا بالقوة معناها تن الحوثي ايس له شعبيه غير اتباعه الخونة.
عبدالله
دور لك وظيفه ثانيه غير التمثيل. التمثيل بحتاج موهبه يا ابني.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

"الزكاة والدخل" تعلن عن وظائف شاغرة
"الزكاة والدخل" تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 16 دقيقة 1204
تأثير إطارات السيارة على إستهلاك الوقود
تأثير إطارات السيارة على إستهلاك الوقود
منذ 21 دقيقة 1371
رجل في دعوى نشوز: أنا ضحية كيدها وجبروتها بسبب حبي لها
رجل في دعوى نشوز: أنا ضحية كيدها وجبروتها بسبب حبي لها
منذ 26 دقيقة 509
3 ملاحظات لا تغفليها لأطباق مميزة في رمضان
3 ملاحظات لا تغفليها لأطباق مميزة في رمضان
منذ 36 دقيقة 1308
سرقة أضخم أرنب في العالم ومكافأة لمن يعيده
سرقة أضخم أرنب في العالم ومكافأة لمن يعيده
منذ 41 دقيقة 754
ظريف: سنرد بشكل حازم على العمل التخريبي الذي استهدف مفاعل نطنز ‎
ظريف: سنرد بشكل حازم على العمل التخريبي الذي استهدف مفاعل نطنز ‎
منذ 46 دقيقة 1708
بالفيديو.. تأثر وخشوع شديدين أثناء إمامة "السديس" لصلاة الوتر الأولى برمضان
بالفيديو.. تأثر وخشوع شديدين أثناء إمامة "السديس" لصلاة الوتر الأولى برمضان
منذ ساعة 1905
بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة
بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1819
كوب ماء في مطعم شهير يتسبب في حرق معدة سيدة
كوب ماء في مطعم شهير يتسبب في حرق معدة سيدة
منذ ساعة 871
5 آلاف ريال على كل مسجد لإقامة صلاة التراويح بأمر الحوثي
5 آلاف ريال على كل مسجد لإقامة صلاة التراويح بأمر الحوثي
منذ ساعة 2287