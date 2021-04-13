"شؤون الحرمين" توضح أنواع الطواف والأجر العظيم للطائفين بالبيت الحرام

نايف السالم (صدى):
أوضحت رئاسة شؤون الحرمين اليوم الثلاثاء أنواع الطواف حول بيت الله الحرام .
وأبانت رئاسة شؤون الحرمين أن الطواف خمسة أنواع وهم : طواف للعمرة ، وطواف للقدوم في الحج ، وطواف للإفاضة وهو ركن الحج ، وطواف الوداع ، وطواف التطوع .
كما أشارت إلى ما جاء في فضل الطواف في حديث عمر رضي الله عنهما قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فمن طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة " ، ومعنى اسبوع أي سبعة أشواط .
وأضاف : وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة " .