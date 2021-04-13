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"شؤون الحرمين" توضح أنواع الطواف والأجر العظيم للطائفين بالبيت الحرام

منذ ساعة
1705
"شؤون الحرمين" توضح أنواع الطواف والأجر العظيم للطائفين بالبيت الحرام

نايف السالم (صدى):
أوضحت رئاسة شؤون الحرمين اليوم الثلاثاء أنواع الطواف حول بيت الله الحرام .

وأبانت رئاسة شؤون الحرمين أن الطواف خمسة أنواع وهم : طواف للعمرة ، وطواف للقدوم في الحج ، وطواف للإفاضة وهو ركن الحج ، وطواف الوداع ، وطواف التطوع .

كما أشارت إلى ما جاء في فضل الطواف في حديث عمر رضي الله عنهما قال :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فمن طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة " ، ومعنى اسبوع أي سبعة أشواط .

وأضاف : وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة " .

رئاسة شؤون الحرمين
الطواف
أنواع الطواف
فضل الطواف

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهالي المدرديدي
بطل من الهبل الي قاعد تسوونة انت والهطف الي معك؟!! لا محتوى ولا متعة ولا نهاية
fares
اللهم يارب البيت العتيق في هذا اليوم الفضيل من الشهر الكريم نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين ....... امين يارب العالمين
عبدالله
طيب مو الحوثي يقول انه يحارب بارادة و دعم الشعب اليمني، طيب ليش يفرض الجبايه بالقوة. لو الناس تؤيده فعلا لدفعوا بدون طلب أصلا ولكن ان يدفعوا بالقوة معناها تن الحوثي ايس له شعبيه غير اتباعه الخونة.
عبدالله
دور لك وظيفه ثانيه غير التمثيل. التمثيل بحتاج موهبه يا ابني.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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