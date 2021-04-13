بنوك تتجه لتقليص سنوات التمويل العقاري للقرض المدعوم

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن عدة بنوك تتجه لتقليص سنوات التمويل العقاري المدعوم المقدَّم من وزارة الإسكان؛ لتصبح 20 عامًا بدلاً من 25.
وأوضح مصدر أن القرار يشمل فقط مستفيدي القرض المدعوم المقدم من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، مشيرا إلى أن سنوات التمويل العقاري كانت تصل مدتها في السابق إلى 30 عامًا غير أنه تم تقليصها إلى 25 عامًا قبل أن تخفضها بنوك مجددًا إلى 20 عامًا كحد أعلى، بحسب سبق.
وأكد اقتصاديين إن خفض سنوات التمويل سيكون له آثار إيجابية لتقليص أسعار المساكن التي تقوم على أساس الحلول التمويلية.
يُجدر الإشارة إلى أن القرض العقاري المدعوم يقدم قرضًا حسنًا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 %، وذلك عبر حلول تمويلية وسكنية، تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر عـددًا مـن الخيـارات السـكنية