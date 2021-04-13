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بنوك تتجه لتقليص سنوات التمويل العقاري للقرض المدعوم

منذ ساعة
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بنوك تتجه لتقليص سنوات التمويل العقاري للقرض المدعوم

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن عدة بنوك تتجه لتقليص سنوات التمويل العقاري المدعوم المقدَّم من وزارة الإسكان؛ لتصبح 20 عامًا بدلاً من 25.

وأوضح مصدر أن القرار يشمل فقط مستفيدي القرض المدعوم المقدم من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، مشيرا إلى أن سنوات التمويل العقاري كانت تصل مدتها في السابق إلى 30 عامًا غير أنه تم تقليصها إلى 25 عامًا قبل أن تخفضها بنوك مجددًا إلى 20 عامًا كحد أعلى، بحسب سبق.

وأكد اقتصاديين إن خفض سنوات التمويل سيكون له آثار إيجابية لتقليص أسعار المساكن التي تقوم على أساس الحلول التمويلية.

يُجدر الإشارة إلى أن القرض العقاري المدعوم يقدم قرضًا حسنًا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 %، وذلك عبر حلول تمويلية وسكنية، تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر عـددًا مـن الخيـارات السـكنية

التمويل العقاري
بنوك
القرض المدعوم

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهالي المدرديدي
بطل من الهبل الي قاعد تسوونة انت والهطف الي معك؟!! لا محتوى ولا متعة ولا نهاية
fares
اللهم يارب البيت العتيق في هذا اليوم الفضيل من الشهر الكريم نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين ....... امين يارب العالمين
عبدالله
طيب مو الحوثي يقول انه يحارب بارادة و دعم الشعب اليمني، طيب ليش يفرض الجبايه بالقوة. لو الناس تؤيده فعلا لدفعوا بدون طلب أصلا ولكن ان يدفعوا بالقوة معناها تن الحوثي ايس له شعبيه غير اتباعه الخونة.
عبدالله
دور لك وظيفه ثانيه غير التمثيل. التمثيل بحتاج موهبه يا ابني.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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