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بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمضبوطين في عدة جرائم

منذ 14 دقيقة
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بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمضبوطين في عدة جرائم

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام جهود القبض على مرتكبي عدد من الجرائم في وقائع مختلفة خلال الأسبوع الماضي، شملت عمليات سرقة وحيازة أموال ومواد مخدرة.

وتضمنت القضايا التي استعراضها الأمن العام، ضبط 4 مقيمين من الجنسية التشادية ارتكبوا 35 حـادثة تمثلت في سرقة المركبات بالقوة واستخدامها في جرائم سلب للعمالة الوافدة.

كما تم ضبط 3 مواطنين سرقوا 3 مركبات واستخدموها في تحركاتهم، بالإضافة لارتكاب قضيتي سرقة متعلقات شخصية ومبالغ مالية من مركبتين بعد كسر زجاجهما.

وسقوط 7 مقيمين (5 سودانيين ومصري ويمني) في قبضة الأمن تورطوا في الاشتراك بسرقة مركبات من عدة مدن وإدخالها إلى أحد المستودعات وتفكيكها، بقصد بيعها بالتجزئة.

وتم القبض على مواطن يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمن العام
قضايا
عمليات سرقة

التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
لا توجد اليه تمنع هروب العاملات من كفلائهم الخلل في عمال النظافه في المطار وهذا ما شاهدته اكثر من مره تقوم العماله حين وصول العاملات بتوزيع ارقام عليهم لتسهيل هروبهن فاذا منعت العماله من الاحتكاك بهن زال بذلك السبب المفروض عزل الخادمات من التواصل مع اي شخص الى وصولها لمستخدمها
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
كانَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ناقَةٌ تُسَمَّى العَضْباءَ، لا تُسْبَقُ - قالَ حُمَيْدٌ: أوْ لا تَكادُ تُسْبَقُ - فَجاءَ أعْرابِيٌّ علَى قَعُودٍ فَسَبَقَها، فَشَقَّ ذلكَ علَى المُسْلِمِينَ حتَّى عَرَفَهُ، فقالَ: حَقٌّ علَى اللَّهِ أنْ لا يَرْتَفِعَ شيءٌ مِنَ الدُّنْيا إلَّا وضَعَهُ.
د محمد ماجد بخش
رغم كل شيء وبعيدا عن أي شيء فإن د محمد ماجد بخش اقتنع جيدا أنه لن يصل بهذه الطريقة ولا غيرها لقرار تصحيح أسس وقواعد ومباديء علم الكيمياء نظرا لوجود هوامير العلوم المتاجرين بالحضارات والمعسكرات القطبية على مستوى العالم فالعلم لا يعدو كونه ضحية التضييق على البحث العلمي في زمن أضحى الباحث فيه حلقة وصل مثخنة بالجراح . اسمحوا لي بالإنصراف وثمن ذلك فوات عظيم ومحصلة عمل أربعة عقود كنت آمل أن يصل العالمية لأنه جدير بها دون مزيد من الجراح
د محمد ماجد بخش
الراحمون يرحمهم الرحمن

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