الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم في أمريكا

وكالات (صدى):
استقرت أسعار الذهب اليوم، إذ واصل المشاركون في عمليات السوق الإحجام عن التعاملات قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تسلط مزيدا من الضوء على التعافي في أكبر اقتصادات العالم، وفقا لـ"رويترز".
ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، ليكون بحلول الساعة 0354 بتوقيت جرينتش عند 1731.69 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ينال صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية من الدعم القادم من التوقعات بارتفاع التضخم.
كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1732.80 دولار للأوقية.