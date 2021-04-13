غيابات صادمة في صفوف بايرن ميونخ قبل مواجهة باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
يسعى بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب إلى تعويض خسارته ذهابا 2 - 3 عندما يحل ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، فيما تبدو مهمة تشيلسي الإنجليزي أسهل للعبور إلى نصف النهائي عندما يلتقي بورتو البرتغالي .
ويؤمن بايرن ميونيخ يؤمن بقدرته على قلب الأمور لصالحه أمام منافسه الفرنسي رغم صعوبة المهمة، و يأمل في السير على نهج مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق هذا الإنجاز النادر قبل عامين عندما خسر في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد صفر- 2 قبل أن يهزم باريس سان جيرمان على ملعبه 3 - 1 إيابا في فرنسا.
وقال جوشوا كيميش لاعب وسط البايرن "نحن مقتنعون بأننا سنتأهل لأننا الفريق الأفضل، في مباراة الذهاب كنا الطرف الأفضل، لكن النتيجة لم تعكس هذا للأسف، ستعتمد مواجهة الإياب على نفسيتنا، لكن أيضاً على فاعليتنا".
وتظهر معاناة البايرن على استغلال الفرص الكثيرة أمام مرمى الخصم بسبب غياب ليفاندوفسكي، لكن المدرب هانزي فليك بإمكانة الاعتماد على تشكيلة شبه كاملة بعد انضمام ليون جوريتسكا وكينغسلي كومان وجيروم بواتينغ ولوكاس هيرنانديز للتدريبات الأخيرة وظهورهم بشكل جيد. وقال فليك: «لوكاس هيرنانديز وليون جوريتسكا تدربا وظهرا بحال جيد. ونفس الأمر ينطبق على بواتينغ وكومان. نفترض أن أولئك الذين تدربوا يمكنهم المشاركة».
وكان جوريتسكا وهيرنانديز قد غادرا الملعب بسبب إصابات عضلية خلال مباراة الذهاب أمام سان جيرمان، بينما تعرض بواتينغ وكومان للإصابة خلال مواجهة يونيون برلين.
في المقابل يأمل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان أن يكرر فريقه الأداء الكبير الذي قدمه ذهابا مرة جديدة أمام البطل الألماني في ملعب بارك دي برنس
وفي المباراة الثانية التي ستقام في مدينة إشبيلية الإسبانية يبدو تشيلسي هو الطرف المرشح للتأهل إلى نصف النهائي بعد أن نجح في الانتصار 2 - صفر على بورتو الأسبوع الماضي، حيث يقدم الفربق تحت قيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخيل عروضا جيد.
وقال توخيل قبل مواجهة الإياب مع بورتو: "أثبتنا أننا نملك في تشيلسي جينات الأبطال، نلعب بنهم كبير وبثقة كبيرة أيضا، نريد مواصلة اللعب بشراسة وجدية من أجل حجز مكان بنصف نهائي دوري الأبطال".