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شاب من العاملين في أرامكو يجلس في باحة مسجد بعدما انتهى من صلاته
منذ ساعة
750
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التعليقات
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أحدث التعليقات
جاسم
لا توجد اليه تمنع هروب العاملات من كفلائهم الخلل في عمال النظافه في المطار وهذا ما شاهدته اكثر من مره تقوم العماله حين وصول العاملات بتوزيع ارقام عليهم لتسهيل هروبهن فاذا منعت العماله من الاحتكاك بهن زال بذلك السبب المفروض عزل الخادمات من التواصل مع اي شخص الى وصولها لمستخدمها
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
كانَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ناقَةٌ تُسَمَّى العَضْباءَ، لا تُسْبَقُ - قالَ حُمَيْدٌ: أوْ لا تَكادُ تُسْبَقُ - فَجاءَ أعْرابِيٌّ علَى قَعُودٍ فَسَبَقَها، فَشَقَّ ذلكَ علَى المُسْلِمِينَ حتَّى عَرَفَهُ، فقالَ: حَقٌّ علَى اللَّهِ أنْ لا يَرْتَفِعَ شيءٌ مِنَ الدُّنْيا إلَّا وضَعَهُ.
د محمد ماجد بخش
رغم كل شيء وبعيدا عن أي شيء فإن د محمد ماجد بخش اقتنع جيدا أنه لن يصل بهذه الطريقة ولا غيرها لقرار تصحيح أسس وقواعد ومباديء علم الكيمياء نظرا لوجود هوامير العلوم المتاجرين بالحضارات والمعسكرات القطبية على مستوى العالم فالعلم لا يعدو كونه ضحية التضييق على البحث العلمي في زمن أضحى الباحث فيه حلقة وصل مثخنة بالجراح . اسمحوا لي بالإنصراف وثمن ذلك فوات عظيم ومحصلة عمل أربعة عقود كنت آمل أن يصل العالمية لأنه جدير بها دون مزيد من الجراح
د محمد ماجد بخش
الراحمون يرحمهم الرحمن
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