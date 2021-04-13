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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم ،الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

المملكة
الطقس

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¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
كانَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ناقَةٌ تُسَمَّى العَضْباءَ، لا تُسْبَقُ - قالَ حُمَيْدٌ: أوْ لا تَكادُ تُسْبَقُ - فَجاءَ أعْرابِيٌّ علَى قَعُودٍ فَسَبَقَها، فَشَقَّ ذلكَ علَى المُسْلِمِينَ حتَّى عَرَفَهُ، فقالَ: حَقٌّ علَى اللَّهِ أنْ لا يَرْتَفِعَ شيءٌ مِنَ الدُّنْيا إلَّا وضَعَهُ.
د محمد ماجد بخش
رغم كل شيء وبعيدا عن أي شيء فإن د محمد ماجد بخش اقتنع جيدا أنه لن يصل بهذه الطريقة ولا غيرها لقرار تصحيح أسس وقواعد ومباديء علم الكيمياء نظرا لوجود هوامير العلوم المتاجرين بالحضارات والمعسكرات القطبية على مستوى العالم فالعلم لا يعدو كونه ضحية التضييق على البحث العلمي في زمن أضحى الباحث فيه حلقة وصل مثخنة بالجراح . اسمحوا لي بالإنصراف وثمن ذلك فوات عظيم ومحصلة عمل أربعة عقود كنت آمل أن يصل العالمية لأنه جدير بها دون مزيد من الجراح
د محمد ماجد بخش
الراحمون يرحمهم الرحمن
د محمد ماجد بخش
تحويل التناظر الثقالي الفراغي الممثل للدرجات العددية البنائية الثقالية الممثلة لوحدات الكتلة الذرية للعنصر الممثلة بعدد ذرات العنصر المساوية لعدد وحدات العناصر العددية الفراغية البنائية إلى وحدات تناظر مغناطيسي رابط ممثل للثقل المحوري البنائي المغناطيسي الممثل بوحدات العناصر الذرية الممثلة بوحدات العنصر أو وحدات العناصر العددية لتمثيل مجموع الوحدات الثقالية المغناطيسية الممثلة بالوحدات الفراغية العددية

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