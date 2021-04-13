الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد..ملك التوقعات: الهلال بطلاً لدوري أبطال آسيا

منذ 8 ساعات
6000
2
شاهد..ملك التوقعات: الهلال بطلاً لدوري أبطال آسيا

نواف السالم (صدى):
نشر حسن الصبحان الشهير بـ " ملك التوقعات " مقطع فيديو، تضمن توقعاته بشأن الأندية المتأهلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وقال الصبحان: " خريطة دوري أبطال آسيا لهذه النسخة، الأهلي والنصر لن يتأهلا، والهلال يتأهل لنصف النهائي مع السد القطري، ويتأهل للنهائي، والبطل هلال ".

وتترقب الجماهير بداية دوري أبطال آسيا 2021، وذلك يوم الأربعاء القادم 14 أبريل 2021.

وفي المجموعة الأولى يتنافس الهلال وشباب الأهلي دبي ونادي استقلول الطاجيكي ونادي أجمك الأوزبكي.

قيما يتنافس في المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021 الشارقة وتراكتور وباختاكور والقوة الجوية العراقي، فيما يتواجد في المجموعة الثالثة الدحيل وأهلي جدة، واستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

الهلال
دوري أبطال آسيا
حسن الصبحان
ملك التوقعات

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 534
منذ 6 ساعات
بس نكبتنا يابقعا
عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 202
منذ 4 ساعات
يا ناس فضحتونا بمصطلح ملك التوقعات، ماعاد بقى الا تقولون ملك الكرة الارضية الله يهديكم، على رسلكم تروه يخيب توقعه بنسبة 90٪ وبعدين هذا شيء لايجوز وفي علم الغيب وتصديقه لايجوز ولاينبغي لانه مشابه لحركات المنجمين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جاسم
لا توجد اليه تمنع هروب العاملات من كفلائهم الخلل في عمال النظافه في المطار وهذا ما شاهدته اكثر من مره تقوم العماله حين وصول العاملات بتوزيع ارقام عليهم لتسهيل هروبهن فاذا منعت العماله من الاحتكاك بهن زال بذلك السبب المفروض عزل الخادمات من التواصل مع اي شخص الى وصولها لمستخدمها
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
كانَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ناقَةٌ تُسَمَّى العَضْباءَ، لا تُسْبَقُ - قالَ حُمَيْدٌ: أوْ لا تَكادُ تُسْبَقُ - فَجاءَ أعْرابِيٌّ علَى قَعُودٍ فَسَبَقَها، فَشَقَّ ذلكَ علَى المُسْلِمِينَ حتَّى عَرَفَهُ، فقالَ: حَقٌّ علَى اللَّهِ أنْ لا يَرْتَفِعَ شيءٌ مِنَ الدُّنْيا إلَّا وضَعَهُ.
د محمد ماجد بخش
رغم كل شيء وبعيدا عن أي شيء فإن د محمد ماجد بخش اقتنع جيدا أنه لن يصل بهذه الطريقة ولا غيرها لقرار تصحيح أسس وقواعد ومباديء علم الكيمياء نظرا لوجود هوامير العلوم المتاجرين بالحضارات والمعسكرات القطبية على مستوى العالم فالعلم لا يعدو كونه ضحية التضييق على البحث العلمي في زمن أضحى الباحث فيه حلقة وصل مثخنة بالجراح . اسمحوا لي بالإنصراف وثمن ذلك فوات عظيم ومحصلة عمل أربعة عقود كنت آمل أن يصل العالمية لأنه جدير بها دون مزيد من الجراح
د محمد ماجد بخش
الراحمون يرحمهم الرحمن

أخر الأخبار

بنوك تتجه لتقليص سنوات التمويل العقاري للقرض المدعوم
بنوك تتجه لتقليص سنوات التمويل العقاري للقرض المدعوم
منذ 8 دقائق 1198
بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمضبوطين في عدة جرائم
بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمضبوطين في عدة جرائم
منذ 13 دقيقة 1308
زوج يستغل وكالة زوجته ليبيع فيلا تمتلكها
زوج يستغل وكالة زوجته ليبيع فيلا تمتلكها
منذ 33 دقيقة 1598
أخطاء شائعة عند الإفطار والسحور يجب تجنبها
أخطاء شائعة عند الإفطار والسحور يجب تجنبها
منذ 43 دقيقة 1452
باريس سان جيرمان يغري نيمار بحوافز ضخمة لتجديد عقده
باريس سان جيرمان يغري نيمار بحوافز ضخمة لتجديد عقده
منذ 48 دقيقة 1647
ابنة فيفي عبده بعد خروج والدتها من العمليات: "ادعوا لأمي"
ابنة فيفي عبده بعد خروج والدتها من العمليات: "ادعوا لأمي"
منذ 54 دقيقة 628
الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم في أمريكا
الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم في أمريكا
منذ ساعة 1688
شاهد.. مقطع يذكّر بأجواء استقبال شهر رمضان قديماً
شاهد.. مقطع يذكّر بأجواء استقبال شهر رمضان قديماً
منذ ساعة 1722
غيابات صادمة في صفوف بايرن ميونخ قبل مواجهة باريس سان جيرمان
غيابات صادمة في صفوف بايرن ميونخ قبل مواجهة باريس سان جيرمان
منذ ساعة 1826
شاب من العاملين في أرامكو يجلس في باحة مسجد بعدما انتهى من صلاته
شاب من العاملين في أرامكو يجلس في باحة مسجد بعدما انتهى من صلاته
منذ ساعة 750