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شاهد.. قوات أمن العمرة تباشر مهامها في مداخل المدينة ومكة

منذ 30 دقيقة
1578
شاهد.. قوات أمن العمرة تباشر مهامها في مداخل المدينة ومكة

مكة المكرمة (صدى):
باشرت قوات أمن العمرة مهامها لموسم العمرة هذا العام، بتعزيز نقاط التهدئة على الطرق المؤدية للمدينة المنورة لما يخدم المتجهين للمسجد النبوي الشريف.

كما عززت القوات تواجدها بالنقاط التابعة للطرق المؤدية لمكة المكرمة، لتعزيز السلامة ورفع مستوى الخدمة على هذه الطرق.

وكانت قوات أمن العمرة، قد أوضحت في وقت سابق أن هناك مسارات للمعتمرين والمصلين وطرق خاصة تؤدي للمسجد الحرام حفاظا على سلامة ضيوف الرحمن، موضحة أنه لن يُسمح بالوصول للمسجد الحرام بدون تصريح، إضافة إلى عدم السماح للسيارات الخاصة بنقل المعتمرين والزوار إلى المنطقة المركزية.

مكة
المدينة
قوات أمن العمرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
د مبروك عطية مثال قائم للمسؤولية الإجتماعية ولكل من اسمه نصيب حفظه الله لمحبيه
موسى
‏يا أخي اتبرع بخمس الف ريال خلاص خله مستوره طلع انه تبرع ٥٠٠٠٠٠ الف
المهم
بسيط جدا جدا جدا
ابوبدر
هذا ضلالي كاذب . الايرانيين يبون يظهرون للعالم بان نطنز تضررت بشكل كبير جدا الامر اللي بيخلي العالم يعتقد بان لا عودة لايران للتخصيب الا بعد كل هذه المدة طويلة . من جامب الايرانيين هذا ماهو الا تمويه لكي يتم يستمر التحصيب. وانا والله اعتقد بانه واثناء جائحة كورونا قد قاموا بالتخصيب واستغلوا ازمة كورونا.
احمد
الناس اللي تنتقد.. هم أحرار بتحديد دخول الشهر.. يعني شي ما يخصنا مش ضروري ان نعلق عليه.

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