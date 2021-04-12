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شاهد.. رأي السفير الياباني في تعامل المملكة مع الجائحة

منذ 17 دقيقة
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شاهد.. رأي السفير الياباني في تعامل المملكة مع الجائحة

الرياض (صدى):
أشاد سفير اليابان بالمملكة " فوميو إيواي" بدور السلطات السعودية في التعامل مع جائحة كورونا.

وقال " فوميو إيواي"، خلال لقاءه بقناة " الإخبارية": " في البداية أشيد بالسعودية باستضافتها قمة مجموعة الـ 20 ولو افتراضيا وسط الجائحة، وفي هذه القمة السعودية لعبت دورا قياديا للحد من انتشار كورونا ".

وتابع: "وبالنسبة للإجراءات الاحترازية، السعودية تقوم بها بشكل جيد وسريع، وأشيد بكل الجهود التي قامت بها السلطات السعودية مثل تقديم اللقاحات لعامة الناس بما فيها المقيمين الأجانب".

وأشار إلى أن العلاقات السعودية اليابانية متميزة وتطورت تدريجيا منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية 1955 ،مضيفا: "هذه العلاقة شهدت قفزا كبيرا منذ 2016 بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- لليابان حيث تم إطلاق رؤية مشتركة بين البلدين".

المملكة
اليابان
كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

متعب
من زمان وهم كذا ....
harby
عقلو؟
خبير زمانه
عساها للدمار ولاتقوم قائمه لها و للملالي سببو القلاقل بالخليج ونشرو الارهاب والقتل بالعالم العربي الضعيف المتهالك
خبير زمانه
للاسف سلطنه عمان كالعادة نظام اباظي مخالف لمحيطه الخليجي ويغرد خارج السرب
برنس
وش دخلك

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