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بالصور.. الهلال يتأهب لـ أجمك الأوزبكي

منذ 41 دقيقة
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بالصور.. الهلال يتأهب لـ أجمك الأوزبكي

نواف السالم (صدى):
يستعد لاعبو فريق الهلال لمواجهة أجمك الأوزبكي، الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.

واشتمل مران الهلال مساء الاثنين، على تدريبات فنية، وتطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب.

ويواصل الهلال تدريباته اليوم الثلاثاء، ومن ثم يتوجه إلى أحد الفنادق لإقامة معسكر مغلق، استعدادًا لخوض منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وكان فريق أجمك الأوزبكي قد تأهل إلى مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الغرافة القطري في ملحق البطولة الآسيوية المؤهل لدور المجموعات.

الهلال
أجمك الأوزبكي

التعليقات

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أحدث التعليقات

متعب
من زمان وهم كذا ....
harby
عقلو؟
خبير زمانه
عساها للدمار ولاتقوم قائمه لها و للملالي سببو القلاقل بالخليج ونشرو الارهاب والقتل بالعالم العربي الضعيف المتهالك
خبير زمانه
للاسف سلطنه عمان كالعادة نظام اباظي مخالف لمحيطه الخليجي ويغرد خارج السرب
برنس
وش دخلك

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