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شاهد..ملك التوقعات: الهلال بطلاً لدوري أبطال آسيا

منذ ساعة
1807
شاهد..ملك التوقعات: الهلال بطلاً لدوري أبطال آسيا

نواف السالم (صدى):
نشر حسن الصبحان الشهير بـ " ملك التوقعات " مقطع فيديو، تضمن توقعاته بشأن الأندية المتأهلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وقال الصبحان: " خريطة دوري أبطال آسيا لهذه النسخة، الأهلي والنصر لن يتأهلا، والهلال يتأهل لنصف النهائي مع السد القطري، ويتأهل للنهائي، والبطل هلال ".

وتترقب الجماهير بداية دوري أبطال آسيا 2021، وذلك يوم الأربعاء القادم 14 أبريل 2021.

وفي المجموعة الأولى يتنافس الهلال وشباب الأهلي دبي ونادي استقلول الطاجيكي ونادي أجمك الأوزبكي.

قيما يتنافس في المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021 الشارقة وتراكتور وباختاكور والقوة الجوية العراقي، فيما يتواجد في المجموعة الثالثة الدحيل وأهلي جدة، واستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

التعليقات

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أحدث التعليقات

متعب
من زمان وهم كذا ....
harby
عقلو؟
خبير زمانه
عساها للدمار ولاتقوم قائمه لها و للملالي سببو القلاقل بالخليج ونشرو الارهاب والقتل بالعالم العربي الضعيف المتهالك
خبير زمانه
للاسف سلطنه عمان كالعادة نظام اباظي مخالف لمحيطه الخليجي ويغرد خارج السرب
برنس
وش دخلك

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