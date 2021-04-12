الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. قصة مؤثرة لجندي بالحد الجنوبي رفض الحصول على إجازة 

منذ 23 دقيقة
1532
شاهد.. قصة مؤثرة لجندي بالحد الجنوبي رفض الحصول على إجازة 

الرياض (صدى):
كشف مراسل قناة "العربية" في اليمن، محمد العرب، قصة جندي سعودي على الحد الجنوبي يشارك في القتال ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، يرفض الحصول على إجازة.

وقال محمد العرب خلال مقابلته مع برنامج "ياهلا"، إن الجندي السعودي اسمه "فهيد"، وله دور عسكري محدد، إلا أنه يتخلى عن موقعه ويشارك في أي هجوم وتقدم ضد ميليشيات الحوثي.

وأشار:"أبلغ (فهيد) أن موقعه ليس في المقدمة مع الجنود، إلا أنه رد عليَّ بأنه قام بتدريب عددًا من الجنود لسد مكانه أثناء مشاركته في الهجوم، مبينا أنه يريد أن يرى بعينيه هزيمة الميليشيا الحوثية.

وتابع:"بالإشارة إلى أن (فهيد) يظل على جبهات القتال عدة أشهر ولا يحصل على إجازته للقتال بجانب زملائه ضد ميليشيا الحوثي، واصفًا إياه بـ"الجندي المميز الذي يريد إعادة اليمن سعيدًا".

اليمن
قناة العربية
الحد الجنوبي
محمد العرب

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

احمد
أمركم عجيب خلاص شيلوه
أبوخالد-أبها.
العجيب .. إن هذا الجنس ال........ له حصانه غريبه .. فلا يجرؤ أحدا على ذكر هذه الجنسيه في أعمالهم القذرة .. التي يقومون بها .. وهي معروفة مسبقا .. ويكتفى بذكر .. جنسية أسيويه ..!!؟؟.
أبوخالد-أبها.
ويواصل المبتعثون السعوديون تسجيل المواقف المشرفة والمبادرات الإنسانية لأبناء الوطن في الخارج؛ منطلقين من قيم مجتمعهم وأصالته في التعايش والتسامح والحوار، وتعزيز المشتركات الثقافية. ================================================================== أكتفي بهذا الجزء أعلاه .. المقتبس من كلام المحرر .. ففيه مايكفي ويشفي . . فشكرا لكل من قدم صورة جميلة عن وطنه وكل من أعطى تصورا رائعا للوطن وأهله .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه

أخر الأخبار

دولة عربية أعلنت "الأربعاء" أول أيام شهر رمضان
دولة عربية أعلنت "الأربعاء" أول أيام شهر رمضان
منذ 17 دقيقة 1625
شاهد.. قصة مؤثرة لجندي بالحد الجنوبي رفض الحصول على إجازة 
شاهد.. قصة مؤثرة لجندي بالحد الجنوبي رفض الحصول على إجازة 
منذ 23 دقيقة 1536
بالفيديو .. مقيم يتاجر بالعاملات المنزليات في الرياض
بالفيديو .. مقيم يتاجر بالعاملات المنزليات في الرياض
منذ 24 دقيقة 1612
كشف تفاصيل جديدة لهجوم منشأة "نطنز" النووية وعدد السنوات المتوقعة لإصلاحها
كشف تفاصيل جديدة لهجوم منشأة "نطنز" النووية وعدد السنوات المتوقعة لإصلاحها
منذ 30 دقيقة 1592
بالفيديو.. أمانة الرياض تتفاعل مع مواطن اشتكى من وجود مولدات كهرباء أمام منزله
بالفيديو.. أمانة الرياض تتفاعل مع مواطن اشتكى من وجود مولدات كهرباء أمام منزله
منذ 44 دقيقة 1643
النصر يجري مناورة استعدادًا لمواجهة الوحدات الأردني
النصر يجري مناورة استعدادًا لمواجهة الوحدات الأردني
منذ ساعة 1637
فتاة تفاجئ عامل محطة بنزين
فتاة تفاجئ عامل محطة بنزين
منذ ساعة 1056
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
منذ ساعة 699
ليته مافزع
ليته مافزع
منذ ساعة 461
بالفيديو .. تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها المُبتعث مُنقذ جاره الأسترالي
بالفيديو .. تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها المُبتعث مُنقذ جاره الأسترالي
منذ ساعة 1919