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بالفيديو .. مقيم يتاجر بالعاملات المنزليات في الرياض

منذ 24 دقيقة
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بالفيديو .. مقيم يتاجر بالعاملات المنزليات في الرياض

الرياض (صدى):
اشتكى عدد من المواطنين من هروب العاملات المنزليات، وجشع بعض المقيمين الذين يسوقون العاملات بأسعار مبالغ فيه خلال شهر رمضان.

واستعرض تقرير عرضته قناة "الإخبارية" مكالمة هاتفية عن مقيم يتاجر بالعاملات المنزليات، مستغلاً في ذلك زيادة العرض عليهن خلال الشهر المبارك، وذكر المقيم أن سعر العاملة المنزلية 1800 ريال بعد رمضان، و 2500 ريال في رمضان.

بينما ذكر مواطنون تجاربهم مع العمالة المنزلية، حيث أكد بعضهم أن العاملة هربت بعد عدة أشهر قليلة من العمل، مطالبين بحل لمشكلة هذه العمالة التي يتكرر هروبها.

شهر رمضان
رمضان
العاملات المنزليات
العمالة المنزلية

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
أمركم عجيب خلاص شيلوه
أبوخالد-أبها.
العجيب .. إن هذا الجنس ال........ له حصانه غريبه .. فلا يجرؤ أحدا على ذكر هذه الجنسيه في أعمالهم القذرة .. التي يقومون بها .. وهي معروفة مسبقا .. ويكتفى بذكر .. جنسية أسيويه ..!!؟؟.
أبوخالد-أبها.
ويواصل المبتعثون السعوديون تسجيل المواقف المشرفة والمبادرات الإنسانية لأبناء الوطن في الخارج؛ منطلقين من قيم مجتمعهم وأصالته في التعايش والتسامح والحوار، وتعزيز المشتركات الثقافية. ================================================================== أكتفي بهذا الجزء أعلاه .. المقتبس من كلام المحرر .. ففيه مايكفي ويشفي . . فشكرا لكل من قدم صورة جميلة عن وطنه وكل من أعطى تصورا رائعا للوطن وأهله .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه

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