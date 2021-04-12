كشف تفاصيل جديدة لهجوم منشأة "نطنز" النووية وعدد السنوات المتوقعة لإصلاحها

طهران (صدى):
أزاح رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني فريدون عباسي، الستار عن تفاصيل جديدة للهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية في محافظة أصفهان.
وقال فريدون عباسي، في حديث للتلفزيون الإيراني:"هجوم العدو بأنه تصميم جميل للغاية من الناحية العلمية"، لافتا إلى أن النظام الكهربائي لمنشأة نطنز كان تحت الأرض 40-50 مترًا، وتم تدميره في انفجار معقد ودمرت كابلاته.
وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني السابق:"لقد اتخذ العدو تصميماً جميلاً من الناحية العلمية، لقد فكروا واستأجروا خبراءهم، ووقع الانفجار في نطنز بطريقة أدت إلى إتلاف نظام توزيع الطاقة والكابل القادم من البطاريات".
وأردف رئيس لجنة الطاقة:"عندما يرى العدو هذا الموقف (القوة في تأمين الحماية)، سيرتكب تخريبًا إلكترونيًا أو تخريبًا من خلال الأشخاص والمعدات"، مردفا:"إصلاح المعدات المعيبة والمتضررة من الهجوم يستغرق وقتاً ما بين 5 إلى 10 سنوات من أجل استخدامها مرة أخرى".