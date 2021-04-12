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كشف تفاصيل جديدة لهجوم منشأة "نطنز" النووية وعدد السنوات المتوقعة لإصلاحها

منذ 30 دقيقة
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كشف تفاصيل جديدة لهجوم منشأة "نطنز" النووية وعدد السنوات المتوقعة لإصلاحها

طهران (صدى):
أزاح رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني فريدون عباسي، الستار عن تفاصيل جديدة للهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية في محافظة أصفهان.

وقال فريدون عباسي، في حديث للتلفزيون الإيراني:"هجوم العدو بأنه تصميم جميل للغاية من الناحية العلمية"، لافتا إلى أن النظام الكهربائي لمنشأة نطنز كان تحت الأرض 40-50 مترًا، وتم تدميره في انفجار معقد ودمرت كابلاته.

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني السابق:"لقد اتخذ العدو تصميماً جميلاً من الناحية العلمية، لقد فكروا واستأجروا خبراءهم، ووقع الانفجار في نطنز بطريقة أدت إلى إتلاف نظام توزيع الطاقة والكابل القادم من البطاريات".

وأردف رئيس لجنة الطاقة:"عندما يرى العدو هذا الموقف (القوة في تأمين الحماية)، سيرتكب تخريبًا إلكترونيًا أو تخريبًا من خلال الأشخاص والمعدات"،  مردفا:"إصلاح المعدات المعيبة والمتضررة من الهجوم يستغرق وقتاً ما بين 5 إلى 10 سنوات من أجل استخدامها مرة أخرى".

البرلمان الإيراني
لجنة الطاقة
فريدون عباسي

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
أمركم عجيب خلاص شيلوه
أبوخالد-أبها.
العجيب .. إن هذا الجنس ال........ له حصانه غريبه .. فلا يجرؤ أحدا على ذكر هذه الجنسيه في أعمالهم القذرة .. التي يقومون بها .. وهي معروفة مسبقا .. ويكتفى بذكر .. جنسية أسيويه ..!!؟؟.
أبوخالد-أبها.
ويواصل المبتعثون السعوديون تسجيل المواقف المشرفة والمبادرات الإنسانية لأبناء الوطن في الخارج؛ منطلقين من قيم مجتمعهم وأصالته في التعايش والتسامح والحوار، وتعزيز المشتركات الثقافية. ================================================================== أكتفي بهذا الجزء أعلاه .. المقتبس من كلام المحرر .. ففيه مايكفي ويشفي . . فشكرا لكل من قدم صورة جميلة عن وطنه وكل من أعطى تصورا رائعا للوطن وأهله .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه

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