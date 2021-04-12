الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها المُبتعث مُنقذ جاره الأسترالي

منذ ساعة
1917
1
بالفيديو .. تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها المُبتعث مُنقذ جاره الأسترالي

كانبرا (صدى):
كشف المبتعث في أستراليا، نوح الحربي، مساء اليوم الاثنين، اللحظات الصعبة التي عاشها عندما شاهد منزله جاره الإسترالي يحترق.

وذكر، خلال حديثه في برنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية"، أنه كان يعلم أن جاره مُسن ولا يقوى على الخروج، لذلك سارع في إنقاذه من الحريق الذي كان يلتهم منزله حينها.

وأضاف أن شخص آخر تعاون معه في إنقاذ الرجل المسن، لافتا إلى أن أكثر منظر أثر فيه نفسياً من الحادث، هو رؤية الرجل المُسن، وهو مستلقي على الأرض ويرى الموت أمام عينيه ولا يقوى على الحراك لإنقاذ نفسه.

أقرأ أيضا

شجاعة مبتعث تنقذ جاره الأسترالي من حريق اندلع بمنزله

حريق
إستراليا
حوادث الحرائق

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80269
منذ 30 دقيقة
الله المستعان

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

احمد
أمركم عجيب خلاص شيلوه
أبوخالد-أبها.
العجيب .. إن هذا الجنس ال........ له حصانه غريبه .. فلا يجرؤ أحدا على ذكر هذه الجنسيه في أعمالهم القذرة .. التي يقومون بها .. وهي معروفة مسبقا .. ويكتفى بذكر .. جنسية أسيويه ..!!؟؟.
أبوخالد-أبها.
ويواصل المبتعثون السعوديون تسجيل المواقف المشرفة والمبادرات الإنسانية لأبناء الوطن في الخارج؛ منطلقين من قيم مجتمعهم وأصالته في التعايش والتسامح والحوار، وتعزيز المشتركات الثقافية. ================================================================== أكتفي بهذا الجزء أعلاه .. المقتبس من كلام المحرر .. ففيه مايكفي ويشفي . . فشكرا لكل من قدم صورة جميلة عن وطنه وكل من أعطى تصورا رائعا للوطن وأهله .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه

أخر الأخبار

دولة عربية أعلنت "الأربعاء" أول أيام شهر رمضان
دولة عربية أعلنت "الأربعاء" أول أيام شهر رمضان
منذ 17 دقيقة 1615
شاهد.. قصة مؤثرة لجندي بالحد الجنوبي رفض الحصول على إجازة 
شاهد.. قصة مؤثرة لجندي بالحد الجنوبي رفض الحصول على إجازة 
منذ 22 دقيقة 1525
بالفيديو .. مقيم يتاجر بالعاملات المنزليات في الرياض
بالفيديو .. مقيم يتاجر بالعاملات المنزليات في الرياض
منذ 23 دقيقة 1593
كشف تفاصيل جديدة لهجوم منشأة "نطنز" النووية وعدد السنوات المتوقعة لإصلاحها
كشف تفاصيل جديدة لهجوم منشأة "نطنز" النووية وعدد السنوات المتوقعة لإصلاحها
منذ 30 دقيقة 1590
بالفيديو.. أمانة الرياض تتفاعل مع مواطن اشتكى من وجود مولدات كهرباء أمام منزله
بالفيديو.. أمانة الرياض تتفاعل مع مواطن اشتكى من وجود مولدات كهرباء أمام منزله
منذ 44 دقيقة 1631
النصر يجري مناورة استعدادًا لمواجهة الوحدات الأردني
النصر يجري مناورة استعدادًا لمواجهة الوحدات الأردني
منذ ساعة 1630
فتاة تفاجئ عامل محطة بنزين
فتاة تفاجئ عامل محطة بنزين
منذ ساعة 1049
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
منذ ساعة 698
ليته مافزع
ليته مافزع
منذ ساعة 461
بالفيديو .. تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها المُبتعث مُنقذ جاره الأسترالي
بالفيديو .. تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها المُبتعث مُنقذ جاره الأسترالي
منذ ساعة 1918