إبراهيموفيتش يشارك في مباراة ميلان المقبلة رغم حصوله على بطاقة حمراء 

وكالات (صدى):
يستعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي، للمشاركة خلال المباراة المقبلة رغم البطاقة الحمراء التي أشهرت في وجهه.
وحصل زلاتان على بطاقة حمراء خلال المواجهة الأخيرة، لميلان أمام بارما في الدوري الإيطالي خلال شوط المباراة الثاني.
وبحسب التقارير فإن، السويدي لم يتفوه بأي عبارات مسيئة لحكم المباراة، وأن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم.
كما كشف ليوناردو كانتاميسا المحامي الخاص باللاعب، عن إمكانية رفع الإيقاف عن السويدي، في حالة اعترافه بسوء التفاهم خلال المباراة.
ومن المقرر أن يلعب ميلان أمام جنوى خلال الأسبوع المقبل، بينما ينتظر ميلان أن يرفع الإيقاف عن نجمه وهدافه خلال هذا الموسم.