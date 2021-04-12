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إبراهيموفيتش يشارك في مباراة ميلان المقبلة رغم حصوله على بطاقة حمراء 

منذ ساعة
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إبراهيموفيتش يشارك في مباراة ميلان المقبلة رغم حصوله على بطاقة حمراء 

وكالات (صدى):
يستعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي، للمشاركة خلال المباراة المقبلة رغم البطاقة الحمراء التي أشهرت في وجهه.

وحصل زلاتان على بطاقة حمراء خلال المواجهة الأخيرة، لميلان أمام بارما في الدوري الإيطالي خلال شوط المباراة الثاني.

وبحسب التقارير فإن، السويدي لم يتفوه بأي عبارات مسيئة لحكم المباراة، وأن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم.

كما كشف ليوناردو كانتاميسا المحامي الخاص باللاعب، عن إمكانية رفع الإيقاف عن السويدي، في حالة اعترافه بسوء التفاهم خلال المباراة.

ومن المقرر أن يلعب ميلان أمام جنوى خلال الأسبوع المقبل، بينما ينتظر ميلان أن يرفع الإيقاف عن نجمه وهدافه خلال هذا الموسم.

ميلان
إبراهيموفيتش
بطاقة حمراء

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
أمركم عجيب خلاص شيلوه
أبوخالد-أبها.
العجيب .. إن هذا الجنس ال........ له حصانه غريبه .. فلا يجرؤ أحدا على ذكر هذه الجنسيه في أعمالهم القذرة .. التي يقومون بها .. وهي معروفة مسبقا .. ويكتفى بذكر .. جنسية أسيويه ..!!؟؟.
أبوخالد-أبها.
ويواصل المبتعثون السعوديون تسجيل المواقف المشرفة والمبادرات الإنسانية لأبناء الوطن في الخارج؛ منطلقين من قيم مجتمعهم وأصالته في التعايش والتسامح والحوار، وتعزيز المشتركات الثقافية. ================================================================== أكتفي بهذا الجزء أعلاه .. المقتبس من كلام المحرر .. ففيه مايكفي ويشفي . . فشكرا لكل من قدم صورة جميلة عن وطنه وكل من أعطى تصورا رائعا للوطن وأهله .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه

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