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بالأرقام .. أسماء الأندية الأعلى قيمة على مستوى العالم

منذ ساعة
1754
بالأرقام .. أسماء الأندية الأعلى قيمة على مستوى العالم

وكالات (صدى):
تصدر نادي برشلونة الإسباني قائمة الأندية الأعلى قيمة على مستوى العالم، متفوقا بذلك على عدة أندية أخرى.

وبلغت قيمة برشلونة، وفقا لمجلة ”فوربس“ الأمريكية، 3.996 مليار يورو، فيما حل نادي ريال مدريد في المرتبة الثانية، وبلغ قيمته بـ3.988 مليار يورو.

وجاء بايرن ميونخ في المركز الثالث، ومانشستر يونايتد في المركز الرابع، وبلغت قيمة كل منهما 3.539 مليار يورو، و3.442 مليار يورو على التوالي.

أما المراكز التالية فكانت من نصيب ليفربول، تبعه مانشستر سيتي، ثم تشيلسي، وآرسنال، ثم باريس سان جيرمان، وتوتنهام، وبلغ قيمة كل منهم 3.442 مليار يورو، و3.358 مليار يورو، و2.668 مليار يورو، و2.351 مليار يورو، و2.099 مليار يورو، و1.931 مليار يورو على التوالي.

برشلونة
باريس سان جيرمان
مانشستر سيتي
ليفربول
نادي برشلونة الإسباني

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لو هدموه وصلحوا ملعب جديد كان قد خلصوا
واضح*** وصريح***
فأين العقلاء من ذالك، ؟؟. الي ما عندو كبير يشتري كبير ويقال أيضاً اللي مالو كبير يشتريلو كبير !! في قديم الزمان عاش ملك كانت أحكامه اعتباطيّة، والمعروف أنّ بعض السلاطين كانوا يصرفون الرجال من الخدمة في الخامسة والستّين، وأحيانًا في الثانية والستّين. وهذا الشخص كان مختلفاً عن جميع ملوك الزمان، بعدما قرّر إعدام كل رجل يبلغ الخامسة والستّين. بعد وقت قصير هبّت على البلاد عاصفة غريبة عاتية، فانحبس المطر ويبس الزرع وجفّ الضرع، فلجأ الملك إلى تدبير سريع: أمر رجاله أن يحصدوا العاصفة. وهبّ أبناء ذلك الزمان، طبعًا، إلى مناجلهم يحصدون العاصفة بلا هوادة. ولاحظ الملك يومًا، وهو يتفقّد حصاد العاصفة، أن أحد الحصّادين كان جالسًا يختلس الراحة ومنجله إلى جانبه، وعندما اقترب منه قام هذا بحركة غريبة بكلتا يديه، فانتهره، فقال: “المعذرة يا مولاي! جعت ففركت سنبلة ممّا حصدته وأكلت حبوبها، إذ يحقّ للعامل أن يأكل ممّا جناه”. قال الملك: “ولكنّك لم تأكل إلّا الهواء.” أجاب: “ومن يحصد العاصفة لا يأكل إلّا الهواء.” فأطرق الملك برهة ثمّ قال: “هذه حكمة من حكم الشيوخ، ولا يمكن أن تصدر عن شاب مثلك، فقل لي من علّمك أن تفعل ذلك، وإلّا قتلتك؟” فخاف الشاب وقال: “عفوًا يا سيّدي، عندما أمرتم بقتل كل كبير في المملكة، أشَفَقت على والدي الشيخ فخبّاته في مكان حصين ألجأ إليه كلّما احتجت إلى نصائحه، وهو الذي علّمني أن أفعل ذلك”. فانفرجت أسارير الملك وقال: “صحيح! اللّي ما عندو كبير يشتري كبير”.
واضح*** وصريح***
فأين العقلاء من ذالك، ؟؟. الي ما عندو كبير يشتري كبير ويقال أيضاً اللي مالو كبير يشتريلو كبير !! في قديم الزمان عاش ملك كانت أحكامه اعتباطيّة، والمعروف أنّ بعض السلاطين كانوا يصرفون الرجال من الخدمة في الخامسة والستّين، وأحيانًا في الثانية والستّين. وهذا الشخص كان مختلفاً عن جميع ملوك الزمان، بعدما قرّر إعدام كل رجل يبلغ الخامسة والستّين. بعد وقت قصير هبّت على البلاد عاصفة غريبة عاتية، فانحبس المطر ويبس الزرع وجفّ الضرع، فلجأ الملك إلى تدبير سريع: أمر رجاله أن يحصدوا العاصفة. وهبّ أبناء ذلك الزمان، طبعًا، إلى مناجلهم يحصدون العاصفة بلا هوادة. ولاحظ الملك يومًا، وهو يتفقّد حصاد العاصفة، أن أحد الحصّادين كان جالسًا يختلس الراحة ومنجله إلى جانبه، وعندما اقترب منه قام هذا بحركة غريبة بكلتا يديه، فانتهره، فقال: “المعذرة يا مولاي! جعت ففركت سنبلة ممّا حصدته وأكلت حبوبها، إذ يحقّ للعامل أن يأكل ممّا جناه”. قال الملك: “ولكنّك لم تأكل إلّا الهواء.” أجاب: “ومن يحصد العاصفة لا يأكل إلّا الهواء.” فأطرق الملك برهة ثمّ قال: “هذه حكمة من حكم الشيوخ، ولا يمكن أن تصدر عن شاب مثلك، فقل لي من علّمك أن تفعل ذلك، وإلّا قتلتك؟” فخاف الشاب وقال: “عفوًا يا سيّدي، عندما أمرتم بقتل كل كبير في المملكة، أشَفَقت على والدي الشيخ فخبّاته في مكان حصين ألجأ إليه كلّما احتجت إلى نصائحه، وهو الذي علّمني أن أفعل ذلك”. فانفرجت أسارير الملك وقال: “صحيح! اللّي ما عندو كبير يشتري كبير”.
زائر
يجيبو يتحملوا مصاريف وحجر زياده وغير المقابل له-وحتى الرحلات تاخذ اجر زياده
abdul
هههههه....حقنة واحدة بس اللي اخدتيها غلط ؟ اكيد اخدتي حقن كتيرة غلط، بس منتبهتيش ليها. فكّري كويس بتتذكّريها .

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