بالأرقام .. أسماء الأندية الأعلى قيمة على مستوى العالم

وكالات (صدى):
تصدر نادي برشلونة الإسباني قائمة الأندية الأعلى قيمة على مستوى العالم، متفوقا بذلك على عدة أندية أخرى.
وبلغت قيمة برشلونة، وفقا لمجلة ”فوربس“ الأمريكية، 3.996 مليار يورو، فيما حل نادي ريال مدريد في المرتبة الثانية، وبلغ قيمته بـ3.988 مليار يورو.
وجاء بايرن ميونخ في المركز الثالث، ومانشستر يونايتد في المركز الرابع، وبلغت قيمة كل منهما 3.539 مليار يورو، و3.442 مليار يورو على التوالي.
أما المراكز التالية فكانت من نصيب ليفربول، تبعه مانشستر سيتي، ثم تشيلسي، وآرسنال، ثم باريس سان جيرمان، وتوتنهام، وبلغ قيمة كل منهم 3.442 مليار يورو، و3.358 مليار يورو، و2.668 مليار يورو، و2.351 مليار يورو، و2.099 مليار يورو، و1.931 مليار يورو على التوالي.