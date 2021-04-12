شاهد.. لحظة تسجيل لاعب هدف تاريخي برأسه من منتصف الملعب 

وكالات (صدى):
نجح مهاجم نادي غلينتوران، روري دونيلي، في تسجيل هدف عالمي برأسه، خلال المباراة التي جمعت فريقه ضد دونغانون سويفت، ضمن منافسات الدوري الإيرلندي الشمالي لكرة القدم.
وسجل دونيلي هدفا عابرا للقارات برأسه، في الدقيقة 39، بعدما استغل خروج حارس المرمى، الذي حاول إبعاد الكرة برأسه عن منطقة جزائه، لكنها ذهبت عالية بالقرب من نقطة منتصف الملعب، ليرتقي لها دونيلي ويسددها برأسه على بعد 36 مترا، وتتهادى إلى الشباك.
وكانت المباراة انتهت بفوز غلينتوران بهدفين دون رد، حملا توقيع دونيلي، فيما احتل غلينتوران، المركز الثالث بعد انقضاء 29 من عمر الدوري، بينما يتذيل دونغانون سويفت الترتيب.