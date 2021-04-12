الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. لحظة تسجيل لاعب هدف تاريخي برأسه من منتصف الملعب 

منذ ساعة
2222
شاهد.. لحظة تسجيل لاعب هدف تاريخي برأسه من منتصف الملعب 

وكالات (صدى):
نجح مهاجم نادي غلينتوران، روري دونيلي، في تسجيل هدف عالمي برأسه، خلال المباراة التي جمعت فريقه ضد دونغانون سويفت، ضمن منافسات الدوري الإيرلندي الشمالي لكرة القدم.

وسجل دونيلي هدفا عابرا للقارات برأسه، في الدقيقة 39، بعدما استغل خروج حارس المرمى، الذي حاول إبعاد الكرة برأسه عن منطقة جزائه، لكنها ذهبت عالية بالقرب من نقطة منتصف الملعب، ليرتقي لها دونيلي ويسددها برأسه على بعد 36 مترا، وتتهادى إلى الشباك.

وكانت المباراة انتهت بفوز غلينتوران بهدفين دون رد، حملا توقيع دونيلي، فيما احتل غلينتوران، المركز الثالث بعد انقضاء 29 من عمر الدوري، بينما يتذيل دونغانون سويفت الترتيب.

مهاجم نادي غلينتوران
روري دونيلي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لو هدموه وصلحوا ملعب جديد كان قد خلصوا
واضح*** وصريح***
فأين العقلاء من ذالك، ؟؟. الي ما عندو كبير يشتري كبير ويقال أيضاً اللي مالو كبير يشتريلو كبير !! في قديم الزمان عاش ملك كانت أحكامه اعتباطيّة، والمعروف أنّ بعض السلاطين كانوا يصرفون الرجال من الخدمة في الخامسة والستّين، وأحيانًا في الثانية والستّين. وهذا الشخص كان مختلفاً عن جميع ملوك الزمان، بعدما قرّر إعدام كل رجل يبلغ الخامسة والستّين. بعد وقت قصير هبّت على البلاد عاصفة غريبة عاتية، فانحبس المطر ويبس الزرع وجفّ الضرع، فلجأ الملك إلى تدبير سريع: أمر رجاله أن يحصدوا العاصفة. وهبّ أبناء ذلك الزمان، طبعًا، إلى مناجلهم يحصدون العاصفة بلا هوادة. ولاحظ الملك يومًا، وهو يتفقّد حصاد العاصفة، أن أحد الحصّادين كان جالسًا يختلس الراحة ومنجله إلى جانبه، وعندما اقترب منه قام هذا بحركة غريبة بكلتا يديه، فانتهره، فقال: “المعذرة يا مولاي! جعت ففركت سنبلة ممّا حصدته وأكلت حبوبها، إذ يحقّ للعامل أن يأكل ممّا جناه”. قال الملك: “ولكنّك لم تأكل إلّا الهواء.” أجاب: “ومن يحصد العاصفة لا يأكل إلّا الهواء.” فأطرق الملك برهة ثمّ قال: “هذه حكمة من حكم الشيوخ، ولا يمكن أن تصدر عن شاب مثلك، فقل لي من علّمك أن تفعل ذلك، وإلّا قتلتك؟” فخاف الشاب وقال: “عفوًا يا سيّدي، عندما أمرتم بقتل كل كبير في المملكة، أشَفَقت على والدي الشيخ فخبّاته في مكان حصين ألجأ إليه كلّما احتجت إلى نصائحه، وهو الذي علّمني أن أفعل ذلك”. فانفرجت أسارير الملك وقال: “صحيح! اللّي ما عندو كبير يشتري كبير”.
واضح*** وصريح***
فأين العقلاء من ذالك، ؟؟. الي ما عندو كبير يشتري كبير ويقال أيضاً اللي مالو كبير يشتريلو كبير !! في قديم الزمان عاش ملك كانت أحكامه اعتباطيّة، والمعروف أنّ بعض السلاطين كانوا يصرفون الرجال من الخدمة في الخامسة والستّين، وأحيانًا في الثانية والستّين. وهذا الشخص كان مختلفاً عن جميع ملوك الزمان، بعدما قرّر إعدام كل رجل يبلغ الخامسة والستّين. بعد وقت قصير هبّت على البلاد عاصفة غريبة عاتية، فانحبس المطر ويبس الزرع وجفّ الضرع، فلجأ الملك إلى تدبير سريع: أمر رجاله أن يحصدوا العاصفة. وهبّ أبناء ذلك الزمان، طبعًا، إلى مناجلهم يحصدون العاصفة بلا هوادة. ولاحظ الملك يومًا، وهو يتفقّد حصاد العاصفة، أن أحد الحصّادين كان جالسًا يختلس الراحة ومنجله إلى جانبه، وعندما اقترب منه قام هذا بحركة غريبة بكلتا يديه، فانتهره، فقال: “المعذرة يا مولاي! جعت ففركت سنبلة ممّا حصدته وأكلت حبوبها، إذ يحقّ للعامل أن يأكل ممّا جناه”. قال الملك: “ولكنّك لم تأكل إلّا الهواء.” أجاب: “ومن يحصد العاصفة لا يأكل إلّا الهواء.” فأطرق الملك برهة ثمّ قال: “هذه حكمة من حكم الشيوخ، ولا يمكن أن تصدر عن شاب مثلك، فقل لي من علّمك أن تفعل ذلك، وإلّا قتلتك؟” فخاف الشاب وقال: “عفوًا يا سيّدي، عندما أمرتم بقتل كل كبير في المملكة، أشَفَقت على والدي الشيخ فخبّاته في مكان حصين ألجأ إليه كلّما احتجت إلى نصائحه، وهو الذي علّمني أن أفعل ذلك”. فانفرجت أسارير الملك وقال: “صحيح! اللّي ما عندو كبير يشتري كبير”.
زائر
يجيبو يتحملوا مصاريف وحجر زياده وغير المقابل له-وحتى الرحلات تاخذ اجر زياده
abdul
هههههه....حقنة واحدة بس اللي اخدتيها غلط ؟ اكيد اخدتي حقن كتيرة غلط، بس منتبهتيش ليها. فكّري كويس بتتذكّريها .

أخر الأخبار

النمر يكشف عن فوائد صحية مذهلة للصيام
النمر يكشف عن فوائد صحية مذهلة للصيام
منذ 10 دقائق 1273
اقتراح يثير الجدل في الكويت بشأن السحرة والمشعوذين
اقتراح يثير الجدل في الكويت بشأن السحرة والمشعوذين
منذ 10 دقائق 167
الكشف عن طريقة التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة بعد تلقي لقاح كورونا
الكشف عن طريقة التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة بعد تلقي لقاح كورونا
منذ 12 دقيقة 1392
تطورات الحالة الصحية للداعية "مبروك عطية" بعد بتر إصبعه
تطورات الحالة الصحية للداعية "مبروك عطية" بعد بتر إصبعه
منذ 20 دقيقة 425
شاهد.. فريق طبي سعودي يستأصل أعضاء بشرية لمتوفي دماغيا في الكويت
شاهد.. فريق طبي سعودي يستأصل أعضاء بشرية لمتوفي دماغيا في الكويت
منذ 40 دقيقة 1638
موعد عودة آنسو فاتي لصفوف برشلونة
موعد عودة آنسو فاتي لصفوف برشلونة
منذ 47 دقيقة 1464
فتاة تحاول اقناع شقيقها لقيادة السيارة والاخير يرد
فتاة تحاول اقناع شقيقها لقيادة السيارة والاخير يرد
منذ 49 دقيقة 452
ماصدقت خبر
ماصدقت خبر
منذ 49 دقيقة 374
نسى مفتاح السيارة وتصرف على طريقته
نسى مفتاح السيارة وتصرف على طريقته
منذ 49 دقيقة 380
بالفيديو .. الإطاحة بـ3 أشخاص انتحالوا صفة رجل أمن لسلب أحد العمالة في مكة
بالفيديو .. الإطاحة بـ3 أشخاص انتحالوا صفة رجل أمن لسلب أحد العمالة في مكة
منذ ساعة 1660