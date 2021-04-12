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إغلاق 18 مسجداً في 8 مناطق بسبب إصابات كورونا

منذ 39 دقيقة
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إغلاق 18 مسجداً في 8 مناطق بسبب إصابات كورونا

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم 18 مسجدا مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 64 يوماً 570 مسجداً تم فتح 542 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد المغلقة 5 مساجد في منطقة القصيم تم رصد 5 حالات إصابة بها، وأربع مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 4 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة تم رصد ثلاث حالات بها، ومسجدين في منطقة الرياض تم رصد حالتين بها، ومسجد واحد في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة عسير ومنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

وتابعت أنه تم إعادة فتح 16 مسجد، خمسة مساجد بمنطقة عسير، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدين في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

 

مساجد
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
فيروس كورونا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126962
منذ 21 دقيقة
خير ان شاء الله ، نسأل الله ان يعين المسلمين على الصيام والقيام ، ويتقبل منهم ، ويحميهم من شر كورونا وشر من به شر ,, اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126962
منذ 19 دقيقة
باالمناسبه ، أهنيء صحيفة صدى ممثلة باالقائمين عليها ومعلقيها وروادها ، باالشهر الكريم ، وأسأل الله ان يتقبل منا جميعاً الصيام والقيام وأن يجعلنا من العتقاء يوم القيامه .. اللهم آمين ..

.. وكل عام والجميع بخير وصحه وسلام ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالمناسبه ، أهنيء صحيفة صدى ممثلة باالقائمين عليها ومعلقيها وروادها ، باالشهر الكريم ، وأسأل الله ان يتقبل منا جميعاً الصيام والقيام وأن يجعلنا من العتقاء يوم القيامه .. اللهم آمين .. .. وكل عام والجميع بخير وصحه وسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ، نسأل الله ان يعين المسلمين على الصيام والقيام ، ويتقبل منهم ، ويحميهم من شر كورونا وشر من به شر ,, اللهم آمين ..
د محمد ماجد بخش
عنفوان الرجل وعفويه المرأة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ، صادها وغيره استفادها ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن هبلاء ..

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