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شاهد.. صور حديثة لملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة
منذ 56 دقيقة
1861
ماجد محمد (صدى):
أظهرت صور حديثة لملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، حيث يقترب من الجاهزية بعد سنوات من تعطل أعمال الترميم.
ومن المقرر أن ملعب الأمير عبدالله الفيصل، سيكون متاحًا للمباريات ابتداءً من الموسم الرياضي القادم.
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الموسم القادم
ملعب الأمير عبدالله الفيصل
التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
باالمناسبه ، أهنيء صحيفة صدى ممثلة باالقائمين عليها ومعلقيها وروادها ، باالشهر الكريم ، وأسأل الله ان يتقبل منا جميعاً الصيام والقيام وأن يجعلنا من العتقاء يوم القيامه .. اللهم آمين .. .. وكل عام والجميع بخير وصحه وسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ، نسأل الله ان يعين المسلمين على الصيام والقيام ، ويتقبل منهم ، ويحميهم من شر كورونا وشر من به شر ,, اللهم آمين ..
د محمد ماجد بخش
عنفوان الرجل وعفويه المرأة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ، صادها وغيره استفادها ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن هبلاء ..
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