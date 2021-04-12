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بالصور .. تحديد مسارات حركة نقل المعتمرين من مراكز التجمع إلى الحرم المكي

منذ ساعة
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بالصور .. تحديد مسارات حركة نقل المعتمرين من مراكز التجمع إلى الحرم المكي

الرياض (صدى):
أعلن مدير الإدارة العامة للمرو، اللواء محمد البسامي، أنه تم تحديد مسارات حركة نقل المعتمرين والمصلين المصرح لهم من مراكز التجمع إلى المنطقة المركزية والحرم المكي إلى أربعة مسارات.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن المسارات تتمركز في موقف كدى، ومواقف الجمرات، ومواقف أنفاق المصافي، بالإضافة إلى مواقف الزاهر.

ولفت إل أنه سيتم إدارة حركة دخول المركبات للمعتمرين والمصلين الحاصلين على تصاريح نظامية، عبر تفعيل وتشغيل نقاط الفرز الداخلية بهدف تخفيف مستوى الكثافة المرورية في محاور المنطقة المركزية.

وأضاف أن نقاط الفرز المرورية ستعمل في كافة المسارات الأربعة على تنظيم دخول السيارات للمواقف بعيداً عن حركة الحافلات لضمان سلامة المشاة.

وأشار إلى أن الخطة التي تم وضعها بهذا الشأن تهدف للتقليل من حركة المرور في المنطقة المركزية واستبدالها بوسائل النقل العام تسهيلاً لوصول المعتمرين والمصلين المصرح لهم للحرم المكي الشريف.

وأكد أن هناك خريطة تفاعلية توضح كافة المواقف والمسارات التي يسلكها المعتمر والمصلي المصرح له للوصول إلى المسجد الحرام، داعياً قائدي المركبات إلى التعاون مع رجال المرور، والوقوف في المواقف المحيطة بمحطات النقل العام.

المرور
الحج
الإدارة العامة للمرور
الحرم المكي
العمرة

التعليقات

زا
زا عدد التعليقات : 3880
منذ ساعة
اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا اشرارنا ولا المنافقين اعداء الدين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالمناسبه ، أهنيء صحيفة صدى ممثلة باالقائمين عليها ومعلقيها وروادها ، باالشهر الكريم ، وأسأل الله ان يتقبل منا جميعاً الصيام والقيام وأن يجعلنا من العتقاء يوم القيامه .. اللهم آمين .. .. وكل عام والجميع بخير وصحه وسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ، نسأل الله ان يعين المسلمين على الصيام والقيام ، ويتقبل منهم ، ويحميهم من شر كورونا وشر من به شر ,, اللهم آمين ..
د محمد ماجد بخش
عنفوان الرجل وعفويه المرأة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ، صادها وغيره استفادها ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن هبلاء ..

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