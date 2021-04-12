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خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

منذ 9 دقائق
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خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الرياض (صدى):
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ رعاهما الله ـ برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

الرياض
ولي العهد

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فليحفظك الله ويرعاك أيها المليك المفدى ويتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صيامه وقيامه وأن يجعل جمع شملهم وتوحدهم في هذا الشهر المبارك بداية خير لمسيرة خير ونهضة خير اللهم آمين يا رب العالمين
د محمد ماجد بخش
معكم وبكم ولكم أطيب تحية لكل ملتزم ومتعاون ومتفهم ومطبق لتلك الإجراءات الاحترازية الوقائية الضرورية بطريقة احترافية
.4love
واو يحظك يشوقر دادي
د محمد ماجد بخش
التمادي الحوثي العبثي مستمر ومستمرأ
.4love
هاهاها مررره يضحكن😒

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