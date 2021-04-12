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الديوان الملكي : دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر غداً الثلاثاء غرة شهر رمضان

منذ 37 دقيقة
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الديوان الملكي : دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر غداً الثلاثاء غرة شهر رمضان

الرياض (صدى):
الحمدلله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد؛ فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين الثلاثين من شهر شعبان ـ حسب تقويم أم القرى ـ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1442هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن الدائرة، تقرر : أن يوم غدٍ الثلاثاء 1 / 9 / 1442هــ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 13 / 4 / 2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ .

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ، وجميع المواطنين والمقيمين، والمسلمين جميعاً بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

دائرة الأهلة في المحكمة العليا.

الرياض

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فليحفظك الله ويرعاك أيها المليك المفدى ويتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صيامه وقيامه وأن يجعل جمع شملهم وتوحدهم في هذا الشهر المبارك بداية خير لمسيرة خير ونهضة خير اللهم آمين يا رب العالمين
د محمد ماجد بخش
معكم وبكم ولكم أطيب تحية لكل ملتزم ومتعاون ومتفهم ومطبق لتلك الإجراءات الاحترازية الوقائية الضرورية بطريقة احترافية
.4love
واو يحظك يشوقر دادي
د محمد ماجد بخش
التمادي الحوثي العبثي مستمر ومستمرأ
.4love
هاهاها مررره يضحكن😒

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