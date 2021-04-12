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شاهد.. قوات أمن العمرة: لن يسمح الوصول إلى ‎المسجد الحرام إلا بتصريح 

منذ ساعة
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شاهد.. قوات أمن العمرة: لن يسمح الوصول إلى ‎المسجد الحرام إلا بتصريح 

الرياض (صدى):
أوضحت قوات أمن العمرة، أن مسارات للمعتمرين والمصلين وطرق خاصة تؤدي للمسجد الحرام حفاظا على سلامة ضيوف الرحمن.

‏وأشارت قوات أمن العمرة:"لن يسمح الوصول إلى ‎المسجد الحرام إلا بتصريح"، لافتا إلى أن هناك خطة للعمرة وتكثيف تواجد العناصر الأمنية للتسهيل على المعتمرين.

ونوهت إلى رفع مستوى السلامة الأمنية والمرورية في العاصمة المقدسة، مبينة أنها قيادات أمن العمرة حول الخطط الأمنية في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك أن هناك مسارات للمعتمرين والمصلين وطرق خاصة تؤدي للمسجد الحرام حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن.

 

المسجد الحرام
العاصمة المقدسة
قوات أمن العمرة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 7841
منذ 34 دقيقة
معكم وبكم ولكم أطيب تحية لكل ملتزم ومتعاون ومتفهم ومطبق لتلك الإجراءات الاحترازية الوقائية الضرورية بطريقة احترافية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فليحفظك الله ويرعاك أيها المليك المفدى ويتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صيامه وقيامه وأن يجعل جمع شملهم وتوحدهم في هذا الشهر المبارك بداية خير لمسيرة خير ونهضة خير اللهم آمين يا رب العالمين
د محمد ماجد بخش
معكم وبكم ولكم أطيب تحية لكل ملتزم ومتعاون ومتفهم ومطبق لتلك الإجراءات الاحترازية الوقائية الضرورية بطريقة احترافية
.4love
واو يحظك يشوقر دادي
د محمد ماجد بخش
التمادي الحوثي العبثي مستمر ومستمرأ
.4love
هاهاها مررره يضحكن😒

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