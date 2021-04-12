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آخر تطورات إصابة لاعب الاتحاد "هوساوي"

منذ 29 دقيقة
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آخر تطورات إصابة لاعب الاتحاد "هوساوي"

نواف السالم (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى تطورات إصابة عمر هوساوي مدافع الاتحاد، بعد أن تعرض للإصابة خلال مواجهة الاتحاد والهلال، في قمة الجولة 25 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز العميد بهدفين دون رد.

وأوضحت أن هوساوي سوف يغيب عن مواجهة الاتحاد والباطن المقبلة بدوري المحترفين، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لقرابة الأسبوعين قبل العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 45 نقطة، ليحتل المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين، بفارق الأهداف عن الشباب الوصيف، بينما تجمد رصيد الهلال عند 48 نقطة في صدارة المسابقة.

 

الهلال
الاتحاد
عمر هوساوي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الإنسان بطبعه لا يحس بخسارة مالا يتوقعه ولا يهمه معرفة ما يجهل ربحيته وأهمية وعوائد معرفته
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروك
ناصر
هذي بعثية مثل ابوها ماتفرق بين المسلم وغير المسلم

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