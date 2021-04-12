آخر تطورات إصابة لاعب الاتحاد "هوساوي"

نواف السالم (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى تطورات إصابة عمر هوساوي مدافع الاتحاد، بعد أن تعرض للإصابة خلال مواجهة الاتحاد والهلال، في قمة الجولة 25 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز العميد بهدفين دون رد.
وأوضحت أن هوساوي سوف يغيب عن مواجهة الاتحاد والباطن المقبلة بدوري المحترفين، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لقرابة الأسبوعين قبل العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 45 نقطة، ليحتل المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين، بفارق الأهداف عن الشباب الوصيف، بينما تجمد رصيد الهلال عند 48 نقطة في صدارة المسابقة.