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توضيح من وكالة شؤون المسجد النبوي بشأن الطاقة الاستيعابية
منذ ساعة
1558
الرياض (صدى):
وأوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي أن سيتم إغلاق المسجد في حال اكتمال الطاقة الاستيعابية وفقاً للإجراءات الاحترازية.
وتابع حالة إشغال المصليات عبر الرابط: من
هــــــــــــــــنا
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الإجراءات الاحترازية
وكالة شؤون المسجد النبوي
التعليقات
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
الإنسان بطبعه لا يحس بخسارة مالا يتوقعه ولا يهمه معرفة ما يجهل ربحيته وأهمية وعوائد معرفته
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروك
ناصر
هذي بعثية مثل ابوها ماتفرق بين المسلم وغير المسلم
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