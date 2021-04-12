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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

منذ 8 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

مكة المكرمة (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض القصيم ،الشرقية كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 36 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 21 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج متر إلى متر ين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

مكة المكرمة
حالة الطقس
طريف
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ماليزيا لغز بالنسبة لي لكن يظل لها كل التقدير والاحترام اللازم وأتمنى زيارتها ومعرفة أطناب وألوان حضارتها عن كثب قولوا آمين
ابو محمد 😎 ✍️
حير ان شاء الله .. .. كل عام وانتم بخير يا دكتور ..
د محمد ماجد بخش
قيل لأبي هريرة رضوان الله عليه وعلى صحابة رسوله أجمعين : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة فقال سمعته يقول : إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة فهذا تفضل . وطريق العدل أن ليس للإنسان إلا ما سعى .
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
د محمد ماجد بخش
المال وما يصنعه في العقول

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