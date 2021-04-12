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صورة نادرة للرياض شارع الثميري في الستينات الهجرية

منذ ساعة
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صورة نادرة للرياض شارع الثميري في الستينات الهجرية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 7824
منذ 32 دقيقة
أعيدوا بناء شارع مثله ولكم علي أزوره سياحة محلية كل سنتين أو دون ذلك على حسب الميزانية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ماليزيا لغز بالنسبة لي لكن يظل لها كل التقدير والاحترام اللازم وأتمنى زيارتها ومعرفة أطناب وألوان حضارتها عن كثب قولوا آمين
ابو محمد 😎 ✍️
حير ان شاء الله .. .. كل عام وانتم بخير يا دكتور ..
د محمد ماجد بخش
قيل لأبي هريرة رضوان الله عليه وعلى صحابة رسوله أجمعين : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة فقال سمعته يقول : إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة فهذا تفضل . وطريق العدل أن ليس للإنسان إلا ما سعى .
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
د محمد ماجد بخش
المال وما يصنعه في العقول

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