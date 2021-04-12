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بالفيديو.. سعيد الشهري يروي قصة 34 سنة في تدريب المظلات بتبوك

منذ 42 دقيقة
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بالفيديو.. سعيد الشهري يروي قصة 34 سنة في تدريب المظلات بتبوك

سعيد العجل (صدى):
يعد رئيس رقباء، سعيد غرمان الشهري، من أقدم مدربي المظلات في منطقة تبوك؛ حيث تدرب وتخرج من عنده الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح.

وقال سعيد الشهري، خلال تصريحاته لصحيفة "صدى" أنه قضى 34 عامًا في تدريب المظلات: "كل جميع المظلين في الدول العربية والأمراء وقادة الجيش والجيش كله تخرج من تحت يدي".

وأوضح "الشهري" أنه عمل في القوات المسلحة وفي العديد من الدول المجاورة، لافتًا إلى أن في سلطنة عمان شارك في بناء مدرسة مظلات والتي كانت على حساب المملكة وتكلفتها 5 مليون بعملة السلطنة.

 

تبوك
سعيد الشهري
تدريب المظلات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 7824
منذ 39 دقيقة
لك طولة العمر والإعمار في الأرض بحول الله يا اللحية الغانمة المباركة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ماليزيا لغز بالنسبة لي لكن يظل لها كل التقدير والاحترام اللازم وأتمنى زيارتها ومعرفة أطناب وألوان حضارتها عن كثب قولوا آمين
ابو محمد 😎 ✍️
حير ان شاء الله .. .. كل عام وانتم بخير يا دكتور ..
د محمد ماجد بخش
قيل لأبي هريرة رضوان الله عليه وعلى صحابة رسوله أجمعين : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة فقال سمعته يقول : إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة فهذا تفضل . وطريق العدل أن ليس للإنسان إلا ما سعى .
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
د محمد ماجد بخش
المال وما يصنعه في العقول

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