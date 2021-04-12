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بالفيديو.. المطلق يمازح موظفة أثناء تبرعه لبرنامج السلال الغذائية بعدما أخطأت في كتابة المبلغ

منذ 21 دقيقة
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بالفيديو.. المطلق يمازح موظفة أثناء تبرعه لبرنامج السلال الغذائية بعدما أخطأت في كتابة المبلغ

علي القحطاني (صدى):
تحدث الفنان فايز المالكي عن لقطة طريفة حدثت أثناء تبرع عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، بمبلغ مالي لصالح حملة إغاثة أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

كانت الموظفة المسؤولة عن استقبال التبرعات، قد استعرضت المجالات المتاحة للتبرع، منها توزيع السلال الغذائية في إثيوبيا، فوافق "المطلق" على التبرع بـ50 ألف ريال، ووجه إليها بطاقته الائتمانية.

وعندما نفذت الموظفة عملية التبرع بشكل سريع أخطأت في وضع الأرقام، فمازحها المطلق قائلاً "تحطين 50 مليون؟!"، الأمر الذي جعل الجميع يدخل في موجة من الضحك.

فايز المالكي‎
الشيخ عبدالله المطلق
برنامج السلال الغذائية

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
كل سنة و الجميع طيبين بحلول شهر رمضان المبارك
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
لاتكفى لاتصيح ههههههههههههههههه
هواوي
مو تخطف الابصار بس تخطف الاطياز بعد
نجاة محمد
بارك الله فيك و الحمد لله علي سلامتكم
أبو عبدالله الحربي
في الزمان والمكان المناسب فقعة ملالي معمم قم جاك الموت يامبدل الأعمار بدمار ردد شخلو بخلو مخلو 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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