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بالفيديو.. لحظة وفاة لاعب مغربي بشكل مفاجئ أثناء مباراة فريقه

منذ 31 دقيقة
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بالفيديو.. لحظة وفاة لاعب مغربي بشكل مفاجئ أثناء مباراة فريقه

وكالات (صدى):
توفي لاعب فريق الشباب البيضاوي رضا الساقي، خلال إحدى المباريات أمام زملائه في الملعب، أمس الأحد، بعدما سقط خلال مباراة أمام حسنية بنسليمان ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المغربي للهواة.

وفارق اللاعب رضا الساقي الحياة، بعد "ابتلاعه للسانه"، في حادث أليم، مضيفة أن اثنين من الطواقم الطبية قاما بمجهودات كبيرة في محاولة لإنقاذ اللاعب؛ إلا أنها لم تكلل بالنجاح.

وقرر الحكم إلغاء المباراة ليتم إحالة الأمر لاتحاد الكرة ليقرر موعدًا جديدًا لاستكمالها لاحقا، فيما ساد حزن كبير وسط زملاء اللاعب وصدمة داخل الأوساط الكروية المغربية، وخاصة في أقسام الهواة.

المغرب
لاعب مغربي
رضا الساقي
الشباب البيضاوي

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
كل سنة و الجميع طيبين بحلول شهر رمضان المبارك
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
لاتكفى لاتصيح ههههههههههههههههه
هواوي
مو تخطف الابصار بس تخطف الاطياز بعد
نجاة محمد
بارك الله فيك و الحمد لله علي سلامتكم
أبو عبدالله الحربي
في الزمان والمكان المناسب فقعة ملالي معمم قم جاك الموت يامبدل الأعمار بدمار ردد شخلو بخلو مخلو 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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