بالفيديو.. لحظة وفاة لاعب مغربي بشكل مفاجئ أثناء مباراة فريقه

وكالات (صدى):
توفي لاعب فريق الشباب البيضاوي رضا الساقي، خلال إحدى المباريات أمام زملائه في الملعب، أمس الأحد، بعدما سقط خلال مباراة أمام حسنية بنسليمان ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المغربي للهواة.
وفارق اللاعب رضا الساقي الحياة، بعد "ابتلاعه للسانه"، في حادث أليم، مضيفة أن اثنين من الطواقم الطبية قاما بمجهودات كبيرة في محاولة لإنقاذ اللاعب؛ إلا أنها لم تكلل بالنجاح.
وقرر الحكم إلغاء المباراة ليتم إحالة الأمر لاتحاد الكرة ليقرر موعدًا جديدًا لاستكمالها لاحقا، فيما ساد حزن كبير وسط زملاء اللاعب وصدمة داخل الأوساط الكروية المغربية، وخاصة في أقسام الهواة.