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بالفيديو.. لاجئة تروي تفاصيل تعذيبها عاماً كاملاً على يد الحوثيين

منذ 41 دقيقة
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بالفيديو.. لاجئة تروي تفاصيل تعذيبها عاماً كاملاً على يد الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
روت لاجئة يمنية في مصر قصة هروبها من صنعاء بعد تعرضها للحبس عاماً كاملاً في سجون مـليشيا الحـوثي الإرهـابية.

وأوضحت اللاجئة اليمنية سونيا صالح، إنها عاشت شهوراً صعبة في صنعاء جراء ملاحقة عناصر مـليشيا الحـوثي لها، بعدما قاموا بسجنها وتعـذيبها عاماً كاملاً، مشيرة إلى أن أطفالها الأربعة كانوا يعيشون معاناة خاصة في ظل حالة الرعب التي كانت تنتابهم خلال مداهمات عناصر المـليشيا لمنزل الأسرة ليلاً.

وأضافت أنها انتهزت أول فرصة للهروب من صنعاء والانتقال إلى عدن وهو الأمر الذي استغرق ثلاثة أيام بصحبة أطفالها الأربعة، قبل أن تنجح بعدها في الانتقال إلى مصر والعيش بها.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
كل سنة و الجميع طيبين بحلول شهر رمضان المبارك
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
لاتكفى لاتصيح ههههههههههههههههه
هواوي
مو تخطف الابصار بس تخطف الاطياز بعد
نجاة محمد
بارك الله فيك و الحمد لله علي سلامتكم
أبو عبدالله الحربي
في الزمان والمكان المناسب فقعة ملالي معمم قم جاك الموت يامبدل الأعمار بدمار ردد شخلو بخلو مخلو 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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