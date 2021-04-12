بالفيديو.. لاجئة تروي تفاصيل تعذيبها عاماً كاملاً على يد الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
روت لاجئة يمنية في مصر قصة هروبها من صنعاء بعد تعرضها للحبس عاماً كاملاً في سجون مـليشيا الحـوثي الإرهـابية.
وأوضحت اللاجئة اليمنية سونيا صالح، إنها عاشت شهوراً صعبة في صنعاء جراء ملاحقة عناصر مـليشيا الحـوثي لها، بعدما قاموا بسجنها وتعـذيبها عاماً كاملاً، مشيرة إلى أن أطفالها الأربعة كانوا يعيشون معاناة خاصة في ظل حالة الرعب التي كانت تنتابهم خلال مداهمات عناصر المـليشيا لمنزل الأسرة ليلاً.
وأضافت أنها انتهزت أول فرصة للهروب من صنعاء والانتقال إلى عدن وهو الأمر الذي استغرق ثلاثة أيام بصحبة أطفالها الأربعة، قبل أن تنجح بعدها في الانتقال إلى مصر والعيش بها.