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أبرز المحطات في حياة الأمير ماجد بن عبدالعزيز

منذ ساعة
1991
أبرز المحطات في حياة الأمير ماجد بن عبدالعزيز

مكة المكرمة (صدى):
توفى في مثل هذا اليوم 12 أبريل الأمير ماجد بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة الأسبق، وهو الابن السادس والعشرون للملك المؤسس، وهو الأخ الشقيق للأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الراحل.

وُلد الأمير ماجد في 19 أكتوبر 1938م. وتلقى تعليمه النظامي في مدارس مدينة الرياض.

ويعتبر الأمير ماجد هو أول وزير للشؤون البلدية والقروية وذلك في عام 1395هـ، وفي عام 1400هـ عُين أميرًا لمنطقة مكة المكرمة، حيث شغل هذا المنصب لمدة 20 عامًا حتى أُعفي منه سنة 1420 بناءً على طلبه.

وتقلد الأمير ماجد العديد من الأوسمة المحلية والعربية والدولية، منها وسام الملك عبدالعزيز، ووسام الأرز من لبنان، ووسام جوقة الشرف من فرنسا.

كما ترأس الأمير ماجد بن عبدالعزيز مجالس إدارات العديد من الجمعيات الخيرية ومؤسسات النفع العام، وعُرف عنه حبه لأعمال الخير والبر وثقافته وسعة اطلاعه.

ويذكر أن الأمير ماجد توفى في التاسع من صفر سنة 1424هـ الموافق 12 أبريل 2003 عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة من المرض.

الأمير ماجد
الأمير ماجد بن عبدالعزيز

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
كل سنة و الجميع طيبين بحلول شهر رمضان المبارك
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
لاتكفى لاتصيح ههههههههههههههههه
هواوي
مو تخطف الابصار بس تخطف الاطياز بعد
نجاة محمد
بارك الله فيك و الحمد لله علي سلامتكم
أبو عبدالله الحربي
في الزمان والمكان المناسب فقعة ملالي معمم قم جاك الموت يامبدل الأعمار بدمار ردد شخلو بخلو مخلو 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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