أقصر وأطول ساعات الصيام في العالم

وكالات (صدى):
تتباين عدد ساعات الصيام في شهر رمضان من دولة إلى أخرى، حيث يتراوح متوسطها بين 13 إلى 16 ساعة خلال اليوم، وتحتل دولة فنلندا قائمة أكثر عدد الساعات صوماً على مستوى العالم هذا العام، والتي تبلغ 23 ساعة و5 دقائق.
ويأتي بعدها الدول المجاورة لها مثل السويد والنرويج، وبعدها روسيا لتُسجل 20 ساعة و45 دقيقة، فيما تعتبر أستراليا أقل الدول في عدد ساعات الصيام حيث تصل إلى 11 ساعة و59 دقيقة، ومن ثم الأرجنتين 12 ساعة و23 دقيقة، وتشيلي 12 ساعة و41 دقيقة.
وتعد دول المغرب العربي خاصة الجزائر وتونس في مقدمة الدول العربية الأطول بعدد ساعات الصيام، حيث تصل عدد الساعات فيها إلى 14 ساعة و39 دقيقة في أول أيام رمضان، و15 ساعة و50 دقيقة في آخر أيامه.
أما دولة جزر القمر فهي الأقل في عدد ساعات الصيام، حيث تبلغ بأول أيام شهر رمضان 13 ساعة و12 دقيقة، وتصل في آخره إلى 12 ساعة و59 دقيقة، بينما تصل عدد ساعات الصيام في الرياض 14 ساعة في أول أيام رمضان، و14 ساعة و42 دقيقة في آخر يوم، وأبوظبي فتصل إلى 14 ساعة ودقيقتين في أول يوم، و14 ساعة و44 دقيقة في آخر يوم.
وفي السياق نفسه، يبلغ عدد ساعات الصيام في الكويت 14 ساعة و17 دقيقة في أول يوم، و15 ساعة و19 دقيقة في آخر يوم، وتصل في قطر إلى 14 ساعة و6 دقائق في أول يوم، و14 ساعة و50 دقيقة في آخر يوم.