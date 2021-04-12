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سفارة المملكة في الكويت تحدد مواعيد العمل خلال رمضان

منذ ساعة
1601
سفارة المملكة في الكويت تحدد مواعيد العمل خلال رمضان

خالد الظفيري (صدى):
حددت سفارة المملكة في الكويت، مواعيد العمل خلال أيام شهر رمضان، المتوقع أن يبدأ أول أيامه غدًا الثلاثاء.

وقالت السفارة أنها تهنئ المواطنين الكرام بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات، وتفيد بأن الدوام في الشهر الفضيل سيكون من الساعة ١٠ صباحًا إلى ٢ بعد الظهر.

من ناحية أخرى، أوضحت السفارة، أنه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة «الدورة الثالثة»، وللمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل والتي ستعقد في يناير 2022م، تعلن اللجنة المنظمة عن استمرار التسجيل في المسابقة، وذلك من خلال الموقع الالكتروني التالي من هنـــــــــــــا .

المملكة
الكويت
سفارة المملكة
رمضان

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
كل سنة و الجميع طيبين بحلول شهر رمضان المبارك
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
لاتكفى لاتصيح ههههههههههههههههه
هواوي
مو تخطف الابصار بس تخطف الاطياز بعد
نجاة محمد
بارك الله فيك و الحمد لله علي سلامتكم
أبو عبدالله الحربي
في الزمان والمكان المناسب فقعة ملالي معمم قم جاك الموت يامبدل الأعمار بدمار ردد شخلو بخلو مخلو 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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